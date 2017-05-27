廣州創交會拉帷幕 落地10億人民幣

2017中國創新創業成果交易會（以下簡稱，創交會）在廣州中國進出口商品交易會展館拉開帷幕，超過1300項科技創新成果項目閃亮登場。

本屆創交會以「創享廣州合作共贏」為主題，展出面積約2萬平方公尺。除展示科技創新成果項目外，更舉辦20多場活動推薦優秀專案成果，力求打造一個國際化、高端化、產業化的創新創業新平台。

今年的參展專案更強調創新精品，主要採用組團式、單位式、專業（項）的精品專案特裝展示，為創新成果的推薦、洽談提供便利條件。

超過1300項科技創新成果在2000多個項目中脫穎而出，「技術成果必須可落地、可產業化」是一大評審標準。啟動儀式上，「室內空氣生態優化系統」等12組專案成功落地，現場進行簽約，成功獲得落地金約10億元人民幣。

(旺報)