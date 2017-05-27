陸勞工薪水單：非民營年均收入6.7萬 IT登榜首

中新社27日報導，大陸國家統計局27日發布大陸非民營單位員工和民營單位員工「薪水單」。

在上述兩個類別中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業員工的收入，均超過金融業員工，IT業成為收入最高的行業。

2016年中國城鎮非民營單位就業人員，年平均薪資為67,569元人民幣（下同），與2015年的62,029元相比，增加5,540元，名義年增率8.9％，增速比2015年回跌1.2％，扣除物價因素實際成長6.7％。

同期，全國城鎮民營單位就業人員，年平均薪資為42,833元，比2015年增加3,244元，名義年增率8.2％，增速比2015年回跌0.6％個百分點，扣除物價因素實際成長6.0％。

(工商)