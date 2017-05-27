台鐵要漲價了！擬漲7.5％ 並推各種定期票優惠

台鐵車票這次又大聲喊漲！（中時資料照片／張鎧乙攝）

多年未調整的台鐵票價這次又大聲喊漲！如果確定，平均漲幅大約7.5%。但為了降低漲價對基層民眾所造成的衝擊，台鐵也將研擬擴大通勤族定期票優惠方案，最低票價可打5.5折，還準備推出5.3折的「學生實名制定期票」，以減輕學生和上班族等通勤族群的負擔。

台鐵車票已經20年未漲價，交通部證實本周台鐵提出漲價方案，是以10年前未實施的票價調漲案為基礎，平均漲幅是7.5%。如70公里以內的區間車、莒光號、復興號，將比照捷運採區段票，起程5公里20元，每4公里增5元；70公里為110元，超過部分另有一套計算公式。自強號起程調整為20公里45元，超過後每公里維持2.27元。

大致上來看，台鐵這套票價調整方案對短程票價調高較多，長途影響則不大。如台北到板橋的區間車，可能從15元漲到25元，與捷運相同，但比例高達6成7；台北到新竹從114元漲為125元，差距就不算大。而台北到板橋自強號從23元漲到45元，台北到花蓮票價不變，台北到台東小漲2元。

台鐵車票漲價對學生等通勤族群的影響最大，因此台鐵也準備對定期票實施擴大優惠，例如30天的月票可能從8.5折降到5.7折，60天從8折降到5.5折，同時新推出5.3折「學生實名制定期票」，以平衡漲價所帶來的衝擊。

此外，為了區分不同的乘客族群，有助於假日的疏運工作，台鐵還打算在假日實施自強號差別票價，如長途普悠瑪號、太魯閣號假日票價調高5%，柴聯自強號則降20%，讓乘客自行選擇搭乘的車種。

台鐵雖然希望票價調漲趕快定案，但交通部還有一些意見，尤其是認為對於票價的檢討還不夠深入。

(中時)