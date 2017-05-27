周玉蔻離婚 網友：難怪2天前節目火氣這麼大

周玉蔻辦理離婚的前2天，在節目火爆對槓曹長青。(取自YouTube)

周玉蔻火爆對槓曹長青。(影片自26:10開始)

名嘴周玉蔻結束美籍華裔商人李賢礽16年婚姻，在昨日上前往戶政事務所辦離婚，掀起輿論熱烈討論，其中就有網友在PTT上直言：「難怪前二天跟曹長青對嘴火氣這麼大…」

原來周玉蔻本月24號在民視《政經看民視》曾與來賓曹長青為了總統蔡英文有無承諾「特赦」陳水扁火爆對槓，周玉蔻為此更痛批曹長青「每次都在扭曲事實、洗腦陳水扁支持者」，還開嗆曹長青把蔡英文講過「特赦」2個字放出來給她看。

連主持人彭文正想打圓場：「為什麼一定要講特赦？」也被周玉蔻反嗆回去：「她沒有講特赦就是沒有特赦！」更痛批曹長青每次都在亂講話，所以她必須提出抗議。

(中時電子報)