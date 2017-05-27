火車撞死路人 乘客近萬受影響

台鐵第138車次、屏東開往七堵的PP自強號，旅客約800人，於今天晚上19:41在埔心─中壢間西線撞到侵入軌道的路人，該名男性路人已死亡。車子於20:56放行，138次則在21:04現場開車，埔心─中壢恢復雙線行車，共影響20列、延誤547分鐘、9420名乘客受影響。

(中時)