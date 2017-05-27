鋒面滯留巴士海峽 明日各地仍有短暫雨

受到鋒面滯留關係，明日各地依然有短暫雨。（本報資料照片）

端午節連假首日，因鋒面在巴士海峽，使得全台各地均有些許短暫雨，天氣也偏涼。然而，受到鋒面滯留關係，明日各地依然有短暫雨；此外，受東北風影響，氣溫偏涼。提醒民眾記得攜帶雨具、留意溫度變化。

氣象局資料顯示，這波鋒面到了明（27）天，依然滯留在巴士海峽，各地仍會有局部短暫雨，中部以北及宜花地區雨量較多。另外，山區雨勢也易受午後熱力作用而加強。

由於這波鋒面水氣較多，要等到晚上後，鋒面逐漸往東遠離，西半部降雨才會減少；但東半部地區，尤其是基隆北海岸及宜蘭，仍容易出現明顯雨勢。

氣溫方面，因東北風持續影響的關係，仍偏涼。北部及宜花早晚低溫約21、22度，白天高溫約25至28度；中南部及東南部早晚低溫約23、24度，白天高溫約29、30度。

氣象局也提醒民眾，外出攜帶雨具備用，並留意溫度變化，避免著涼。

(中時電子報)