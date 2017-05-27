台鐵埔心、中壢站間路人闖進軌道 影響9420人

台鐵138次PP從屏東開往七堵自強號27日晚間發生死傷意外。(賴佑維攝)

台鐵138次PP從屏東開往七堵自強號27日晚間19時41分於桃園市埔心往中壢站時，撞到1名男性路人，經消防隊員發現後已無生命跡象。並短暫單線通車，138線列車於21時4分開車，恢復雙向通行。估計影響20列547分、9420人

(中時)