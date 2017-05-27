嘉縣衛生局包粽子 端節前夕關懷獨居老人
嘉義縣衛生局5月27日結合布袋鎮東港社區發展協會包粽子，提前為社區65歲以上的老人家送上熱騰騰的粽子，在端節前夕關懷獨居長輩，溫暖老大的心。
嘉義縣獨居老人約4,000人，老人家因獨居及缺少親友陪伴，經常是獨自在家，容易導致心情低落及憂鬱傾向，影響外出活動意願，尤其是節日前夕，家戶忙著準備節慶食品時，獨居長輩更顯落寞。
據統計105年度自殺死亡人數發現，65歲以上佔了4成，其中更有10件為致命性的跳水案件，因此，衛生局特別在端午節前夕前往布袋鎮關懷社區老人，陪伴獨居長輩歡度佳節，減輕孤寂感。
關懷據點的長輩志工一大早就齊聚一堂，爺爺奶奶不慌不忙地包粽子、用心寫下自己的心情許願卡，鄰長、志工及巡守隊員將肉粽送給社區長輩，探視獨居長輩，與他們話家常，經篩選列為高關懷個案者，由布袋鎮衛生所醫護人員接手，介入一系列的醫療及心理健康追蹤關懷。
衛生局呼籲年節前後無法返家探視長輩的民眾，記得多關心家中長輩，多加利用衛生福利部安心專線（0800-788-995 請幫幫救救我）及嘉義縣社區心理衛生中心諮詢專線(05)3621150，必要時可撥打電話尋求協助，讓專業、愛與關懷陪伴親友走出生命的幽谷。
(中時)
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