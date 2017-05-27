夜之光廊點燈 鹿港夜色魅力四射
2017鹿港慶端陽活動27日晚在鹿港公會堂前廣場舉行「夜之光廊」點燈儀式，由彰化縣長魏明谷出席、鹿港鎮長黃振彥及福興鄉長粘禮淞共同啟動，各街區精心佈置的燈飾與光廊依序點亮，將展示為期1個月，明晚更有夜間踩街嘉年華歡樂登場，邀民眾前來感受鹿港魅力夜色。
點亮古都，盡顯璀璨流光！老街佈燈主題是「彰燈結彩喜洋洋」，在瑤林街與埔頭街的老街巷弄懸掛傳統燈籠，結合時尚酷炫的LED燈飾，彷彿夜光龍盤旋其上，展現古街道的新風華；公會堂主題則是「龍抬頭、好豐收」，舞台左側龍抬頭意象、配合屋簷燈光變換，化為七彩雲海，光影更迭變化中，延伸至右側古厝屋脊，飛躍到「幸福洋溢光廊」主場景。
魏明谷指出，去年彰化縣政府首度開創夜間划龍舟，受到熱烈回響，也吸引更多遊客留宿鹿港，今年更進一步在鹿港老街、公會堂廣場及鹿港藝術村，推出一系列街道燈飾展示及光雕秀，以最新穎時尚的燈光設計佈置，打造鹿港夜之光廊，讓鹿港越夜越美麗。
魏明谷說，光影廊道設計充滿鹿港古蹟、美食與傳統文化工藝元素，尤其在入口處，萌萌的小鹿總舖師熱情迎賓，引領民眾走入絢爛、閃耀的隧道，與重要的親友情人歡度美好難忘的時光。
此外，明(28日)晚6點30分至8點，彰化縣政府將邀請國內知名表演團體，舉辦一場別開生面的夜間踩街嘉年華活動；踩街隊伍將自公園三路，經鹿港藝術村、親民路至公會堂，再轉進埔頭街、瑤林街等老街巷。魏明谷說，竭誠歡迎全國民眾利用端午連假期間，來到鹿港小鎮感受濃厚的端午節慶歡樂氛圍。
(中時)
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