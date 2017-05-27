男足戰新加坡 吳俊青：我該進球了！
中華男足集訓備戰6月10日客場對新加坡的亞洲盃資格賽，效力於泰國職足的前鋒吳俊青也在27日的練習賽先發上場，並展現出不錯的比賽狀態。對於下月戰星，「青仔」覺得中華隊有機會一搏，「我也該進球了！」
吳俊青今春加盟泰國第3級聯賽的臨湖聯隊，首循環14場聯賽踢完，他貢獻3進球1助攻。適逢第2循環開踢前休兵1個月，吳俊青剛好可以專注投入中華隊的比賽。
「去泰國原本最不適應就是他們的溼熱天氣，現在總算好一些了，」吳俊青說，他雖然不會講泰文，但泰國人個性純樸、沒心機，和隊友相處起來很愉快，他還笑說，或許是自己皮膚黝黑像當地人，「買東西還有店員直接跟我說泰語…」
吳俊青加入中華隊集訓，也第一次來到翻新後的新莊體育場練球。新莊體育場因應世大運興建人工草皮足球場，中華隊27日與台中市全運代表隊、台灣體大踢了3節各45分鐘的練習賽，做為主力的吳俊青也踢了70分鐘左右。
「在人工草皮比賽還不太習慣，感覺對腳踝的負擔比較大，踢完下來腳特別痠。」吳俊青說。
中華隊在首節45分鐘比賽，排出目前集訓名單的最佳陣容，特別是由吳俊青擔任箭頭，柯昱廷、陳昭安分居左右兩翼的攻擊配置，堪稱一時之選，偏偏總是欠缺臨門一腳，直到第2節比賽才由陳昭安破門，進攻還有加強空間。
「可能才一起訓練3天，也是第一場對外練習賽，配合的時間差還對不太到。」吳俊青說。中華隊隊長陳毅維也說，接下來應該會逐漸抓到比賽的感覺，近來也針對新加坡進行訓練，特別是密集防守，希望阻斷對方拿手的快速反擊。
(中時電子報)
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