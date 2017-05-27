開名車亂倒垃圾 男遭錄影機拍攝

曾姓男子駕駛名車棄置垃圾，行徑全被錄影機拍下。（莊旻靜翻攝）

開名車、倒垃圾？新竹縣1名曾姓男子日前被發現開著奧迪車，任意棄置家用垃圾魚路邊，由於該路段為新豐鄉連接新竹工業區的道路之一，先前亦曾被傾倒垃圾，警方在該處設置錄影，發現曾男貪圖方便而棄置，將依廢棄物清理法處置。

新豐鄉崎頂村產業道路近日常被民眾惡意棄置垃圾，由於該路段在上下班時段，為通往新竹工業區的主要替代道路，路旁垃圾影響周遭清潔及觀瞻，警方為了遏阻倒垃圾歪風，因此在鄰近設置錄影器查緝。

曾姓男子在25日上午，開設奧迪車輛，行經該路段後，直接將車上垃圾棄置於該路段。警方根據錄影機拍攝內容，通知車主到案，曾男當場坦承，由於租屋處即在附近，因時常在附近運動，也發現有其他人也將垃圾棄置在此，加上未能趕上垃圾車，一時貪圖方便而「跟風」。

今年因新竹縣垃圾清運問題，各鄉鎮皆傳出垃圾亂倒問題，新豐鄉公所也在轄內設置告示牌，警告民眾不要任意棄置垃圾，警方也呼籲，棄置垃圾恐觸犯廢棄物清理法，呼籲民眾發揮公德心。

(中時)