開名車亂倒垃圾 男遭錄影機拍攝
開名車、倒垃圾？新竹縣1名曾姓男子日前被發現開著奧迪車，任意棄置家用垃圾魚路邊，由於該路段為新豐鄉連接新竹工業區的道路之一，先前亦曾被傾倒垃圾，警方在該處設置錄影，發現曾男貪圖方便而棄置，將依廢棄物清理法處置。
新豐鄉崎頂村產業道路近日常被民眾惡意棄置垃圾，由於該路段在上下班時段，為通往新竹工業區的主要替代道路，路旁垃圾影響周遭清潔及觀瞻，警方為了遏阻倒垃圾歪風，因此在鄰近設置錄影器查緝。
曾姓男子在25日上午，開設奧迪車輛，行經該路段後，直接將車上垃圾棄置於該路段。警方根據錄影機拍攝內容，通知車主到案，曾男當場坦承，由於租屋處即在附近，因時常在附近運動，也發現有其他人也將垃圾棄置在此，加上未能趕上垃圾車，一時貪圖方便而「跟風」。
今年因新竹縣垃圾清運問題，各鄉鎮皆傳出垃圾亂倒問題，新豐鄉公所也在轄內設置告示牌，警告民眾不要任意棄置垃圾，警方也呼籲，棄置垃圾恐觸犯廢棄物清理法，呼籲民眾發揮公德心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。