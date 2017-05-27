為煮1碗麵 63歲方芳與楊麗音婆媳開戰

方芳不拍戲時，生活自在快樂。（盧禕祺攝）

方芳（左起）、夏靖庭、楊麗音演一家人。（全民大劇團提供）

方芳、夏靖庭、楊麗音、陳子強演出的舞台劇《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的！》，今年演出邁入第8年，飾演岳母的方芳前後曾和3個媳婦合作，和誰最有默契？她說，各有特色和可取之處，郎祖筠舞台功底深厚又會戲曲，在古裝身段上得心應手，嚴藝文中規中矩，表演讓人看得舒服，楊麗音唱的不行，但她以自己的角度詮釋，會讓觀眾覺得這個媳婦很可愛。

方芳說，曾聽朋友提到俄羅斯的居民，哪怕是工人，每年至少要看4至6場的舞台劇，「這對一個國家的文化傳承影響很大，這也是我一直支持舞台劇的原因」，她也認為支持原創很重要，因此不演翻譯劇本，「一般人聽到岳飛故事會很嚴肅，但劇團將它改編之後加入創意，以家庭的情感為出發點，除了有三代問題也有婆媳的相處，笑中帶淚才是高明的喜劇」。

她的姪孫女多年前看過演出，看完後直誇「好看」，但姪孫女隨後反問「可是岳飛是誰啊」，讓她聽了心裡好難過，感嘆忠孝節義離現代人愈來愈遠，這也是她答應楊麗花願意參演7月將開拍電視歌仔戲的原因。

「楊麗花把歌仔戲從野台提升到可以代表台灣的劇種，她功不可沒，因為敬重她對藝術的貢獻，在她現在覺得有點孤掌難鳴的時候，我們盡一份心力，無論是對表演藝術的尊重或對資深表演藝術家的支持都應該做的」。她說獻醜不如藏拙，演歌仔戲還是得下功夫，既然答應演出就要下功夫做到好，目前可能和楊麗花一起演個老萊子娛親的單元故事。

《岳母》把岳飛投軍原因改編成是因為躲避婆媳問題，故事幽默、引人入勝，方芳與楊麗音飾演的婆媳，從煮一碗麵開始針鋒相對，你來我往，對話和喜劇節奏詼諧逗趣。兩人早在10多年前曾在《連環泡》合作，當時節目轉換型態，方芳一度發現楊麗音突然在節目中消失，原因是楊麗音被製作單位認為太搶戲，「如果她能把我的戲吃了，那不是她不對，是我不行」，方芳還因此要求製作人把楊麗音找回來。

「我一出道也被欺負過，所以我在想，如果有一天我能在演藝圈占有一席之地，我一定要好好照顧新人」，她後來把所有主角的戲都讓楊麗音演，比如《薛平貴王寶釧》戲碼，她演楊麗音的馬伕，「我不會因為演次要角色而自己減分，換另一個角度想，也因為這樣可以再多拉一個新秀起來，沒有哪一個飯是一個人是可以吃得完的，只有大家更好才會更好」。

《岳母》講婆媳問題，她生活中與2個媳婦沒有這方面困擾，回美國休假時會對媳婦說「飯我來煮，你就當放假」，也不會干預兒子、媳婦管教方式，大家都誇能當她的兒媳很有福報。《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的！》6月2日起在台北、嘉義、台中第8度加演，購票請洽兩廳院系統。

(中時)