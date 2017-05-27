G7領袖同意加強反恐 對氣候、貿易無共識

7大工業國（G7）上周五在義大利舉行為期2天的峰會，美國總統川普未能在巴黎氣候協定和貿易議題與其他領袖達成共識，不過G7領袖一致同意將加強反恐。

另一方面，川普周六透過推特表示，美國是否加入巴黎氣候協定，他將於本周做出決定。他表示：「我會在本周對巴黎氣候協定做出最後決定。」即便與會的領袖向川普施壓，但他在峰會並未對美國是否加入巴黎氣候協定鬆口。

(工商)