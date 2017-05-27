木蘭女足 台北PlayOne 4連勝獨居龍頭

林雅涵（中）替台北PlayOne攻入第1球。（中華足協提供）

因國家隊移地訓練停賽2周的木蘭女足聯賽，27日在高雄國家體育場進行第4輪賽事，台北PlayOne靠陳雅君在最後10分鐘內1傳1射，以4比2氣走高雄陽信銀行，拿下4連勝，加上台中藍鯨遭花蓮縣以0比0逼和，中止開季連勝紀錄，也讓台北PlayOne以2分之差獨居龍頭。

開季3連敗的高雄陽信27日將士用命，上半場沒讓台北PlayOne進球，第48分鐘熊袁儀右路傳中，還造成台北PlayOne後衛自擺烏龍，取得1比0領先。這也是高雄陽信本季紀錄上首顆進球。

高雄陽信銀行靠對手自擺烏龍，攻入本季第1顆進球。（中華足協提供）

台北PlayOne由國腳好手還以顏色，第56分鐘林雅涵殺入禁區右側勁射扳平，5分鐘後詹筆涵送出漂亮直傳，助攻陳燕萍射進超前球。不過第70分鐘高雄陽信靠吳愷晴把握第二波攻擊破門，讓比數2度打平。

第81分鐘，台北PlayOne陳雅君左路吊中，羅雅芳中路跟進射門，球剛好越過門將頭頂打入網內。送出助攻的陳雅君乘勝追擊，7分鐘後再次替台北PlayOne進球建功，鎖定最後比分。

本輪另一場比賽，新竹FC靠膝蓋手術後復出的謝宜玲「梅開二度」，以及陳品卉踢進自由球遠射，以3比0完勝新北航源。新竹FC戰績2勝2敗追平第3名的花蓮縣，新北航源則苦吞開季4連敗。

(中時電子報)