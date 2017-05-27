台灣魔術師太狂 美國達人秀全場起立鼓掌
台灣魔術師蔡威澤在美國達人秀表演，讓桌上硬幣瞬間移動，變成玫瑰花瓣，觀眾及評審都看傻了眼，出神入化，讓評審和現場觀眾都為他起立鼓掌。
根據中央社報導，網友表示，蔡威澤把傳統的硬幣魔術提升到了另外一個境界，就算是對魔術師來說也是非常神奇，影片一出來，就在魔術圈造成瘋傳。
蔡威澤現年33歲，由於魔術實在太瘋狂，短短不到一天時間，已有超過8百萬觀看次數，17萬人按讚，超過15萬個分享。
網友形容幾乎是在變魔法，他根本就有超能力，明年春晚就請他了。值得一提的是，他表演所用的硬幣，是新台幣10元。
(中時電子報)
關鍵字：蔡威澤
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