費爸缺席、球王低潮 「蠻牛」法網沒對手？
網球公開化以來，史上無論男女從未有球員單一大賽單打獨攬10冠，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)有望成為史上首人，他紅土賽季橫掃3冠，網壇天王又3缺1，納達爾笑納法網第10冠、生涯第15座大賽金盃機會濃厚。
睽違3年，納達爾本季重拾「紅土之王」名聲，從蒙特卡羅大師賽、巴塞隆納網賽到馬德里網賽寫下15連勝、連3冠，即便17連勝在羅馬賽八強告終，但不影響他奪冠氣勢，特別是本季同樣東山再起的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)法網退賽，莫瑞(Andy Murray)、喬柯維奇(Novak Djokovic)又各陷低潮。
納達爾將在第3輪與2015年法網冠軍「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka )碰頭，4強則有機會與「喬帥」交手。
相較納達爾風光紅土賽季，「喬帥」則相對黯淡，4月解散教練團的喬柯維奇，羅馬網賽飲恨敗給德國20歲小祖維瑞夫(Alexander Zverev)後，宣布迎來新教練傳奇名將阿格西( Andre Agasssi)加入教練團，阿格西的加入能否為前球王帶來刺激，法網將短期驗收。
世界第1莫瑞同樣好不到哪，紅土賽季戰績僅4勝4負，近來身體健康還亮起紅燈，備戰狀態堪慮。納達爾的威脅，或許在3天王之外，除了瓦林卡，羅馬賽擊落他的提姆(Dominic Thiem)以及德國小祖維瑞夫都是他的潛在勁敵，兩人都不滿24歲，是納達爾保住四大天王名聲，又或年輕世代竄出頭，兩周後見真章。
(中時電子報)
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