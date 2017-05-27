吳慷仁下戲零魅力 靠「十三響」拚人氣
三立、東森《極品絕配》舉辦見面會，主要演員吳慷仁、邵雨薇、陳乃榮、劉書宏、小蠻等人與粉絲一起玩遊戲，活動分3組測試演員甜點擺盤功夫，吳慷仁為了贏抓著劉書宏又扭又跳，甚至模擬即將播出的京劇「十三響」身段，希望粉絲把票投給他。
《極品絕配》剛殺青，演員們還不習慣拍攝結束，一碰面就討論昨晚陳乃榮裸露胸肌的劇情，陳乃榮尷尬的笑說自己可是有在健身，為了裸露胸肌橋段拍攝還做了60個伏地挺身，老婆賴琳恩先是虧他不努力健身，但看過播出後，還是讚他比以前進步許多。
拍攝期間，陳乃榮因為晚上常會弄音樂，常常給予人疲累感，邵雨薇虧他是老婆太火辣很難休息；吳慷仁也笑說，自己一下戲就變成「零魅力」，不像小樂吳思賢走到哪都有偶像光環，且每天拍攝太忙，所以身材有點走樣，邵雨薇在一旁打槍說：「現在是肚圍團結力量大。」
(時報周刊)
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