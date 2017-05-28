小S認5年沒清醒炒飯 她曝和洋友見面4次就借種

小S大方談房事，「夜店女王」楚瑾也是大膽女王代表。（圖／中時資料照片）

婚後常大方談性生活的女星小S，日前接受周刊專訪，吐露與老公許雅鈞婚姻生活近5年來全靠酒精「助性」，更坦言久沒在清醒的時候炒飯，引發不少話題。而演藝圈中不少女星對於這類床笫之事也相當侃侃而談，有人甚至認了小孩是和外籍友人借種而來，且兩人見面才4次。

當年的「夜店女王」楚瑾遠離演藝圈10年，去年她帶著女兒接受媒體專訪，問到孩子的爸，她大方表示外界傳她談異國戀結婚，她自曝「其實我們沒結婚」，更語出驚人表示對方是匈牙利籍模特兒，兩人見面第四次時，楚瑾便開口向對方要求「借種」，沒想到對方竟答應，還一次就中，如今她與孩子父親仍維持現狀，不給對方束縛，雙方感情更好。

楚瑾去年帶女兒回台，透露和孩子的爸沒結婚。（圖／中時資料照片）

早年出道的楚瑾可說是五年級生心中的性感女神，曾與古天樂、成龍傳緋聞，男女通吃的她，2003年曾爆出名T「孔孔」在夜店為她爭風吃醋，甚至出手持酒瓶砸上小開Jerry，使楚瑾心有餘悸，最後和兩方都斷絕聯繫，反省苦笑說：「也許他們把我視為麻煩吧！」承認自己問題是太過寂寞，更發誓不再去夜店，杜絕壞事上門。

楚瑾身材火辣，是昔日性感女王。（圖／中時資料照片）

2009年楚瑾淡出台灣演藝圈，擔任起北京的Spark pub股東，她去年回台受《聯合報》專訪，笑稱都是媒體害的，「說我是夜店女王，我乾脆就開夜店！」外界盛傳她嫁給小5歲的外國老公，她也首度澄清和對方只是借種，因夢想生混血寶寶便和外國友人開口要求，兩人沒辦結婚手續，她曾和交往3、4年的男友結婚，因無疾而終所以不再相信婚姻，和女兒、孩子的爸相處和樂，也算是一種另類幸福。

(專題報導)