這3＋1很唰嘴 熱量可不低阿！

生菜沙拉所淋的千島醬、美乃滋及凱撒醬，糖份及油質含量非常高，屬於高熱量醬料，不可輕忽！(圖/達志影像/Shutterstock)

油炸、炭烤等高熱量食物，都是減肥的禁忌食物，但可別以為吃小東西，熱量就比較少，這種心態往往使人吃下滿滿的卡路里，今有營養師指出，小東西因為體積小，讓人覺得吃下肚沒關係，但是小東西很唰嘴，就不小心吃下過多的熱量，就減肥不成反增重。

據《華人健康網》報導，黃曉彤營養師指出，體積小、不起眼的食物，營養價值低，維生素、纖維質及礦物質含量少，但卻熱量高，被歸類為高熱量密度食物，是單位熱量食物中熱量較高的，小小一個，容易讓人短時間吃下很多塊，就攝取過多的熱量。

黃曉彤營養師說明，像是水果乾、沙拉醬、餅乾以及酒精都是屬於高熱量食物，但是因為很唰嘴，就不小心使民眾攝取過量。

可別以為水果乾是由新鮮水果製成，就可以毫無顧忌的吃，水果乾加工過程中，水果本身含有的營養素被破壞，還添加許多額外的砂糖，像是100克的葡萄乾，熱量是約是338大卡，但同樣100克的新鮮葡萄，熱量卻是葡萄乾的5分之1，僅有64大卡，因此想減肥的民眾，最好是吃新鮮的水果，而並非吃水果乾。

生菜沙拉是許多減重民眾的首選，但若是添加了沙拉醬，減肥效果可是打了折扣！較常使用的千島醬、美乃滋、凱撒醬等沙拉醬，糖份及油質含量非常高，屬於高熱量的沙拉醬，不僅會造成肥胖，還會導致心血管相關疾病，也並非所有沙拉醬都是高熱量，民眾在添加沙拉醬時，可以選擇油醋醬或是和風醬，既健康又兼美味。

不管體積大或小，餅乾都是減肥中最大的敵人，其實餅乾原料是麵粉及麥粉等碳水化合物，但在揉製過程中，添加了砂糖、巧克力、油脂等材料後，熱量密度高的嚇人。

酒跟酒精飲料都屬於高熱量飲品，1公克的酒精就有7卡，酒精濃度越高，其熱量就越高，Party、聚餐，往往使民眾喝下許多杯酒，當然就攝取過多的卡路里，建議民眾可以選擇喝無酒精飲料，若是需要喝酒，男性每日不超過2個酒精當量(60ml)、女性不超過1個酒精當量(30ml)。

(中時電子報)