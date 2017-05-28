獨家專訪》仁醫之子 膝關節權威呂紹睿 白袍下如戲人生

出身竹東的醫生世家，膝關節權威呂紹睿主任，白袍下的真實人生，有《大愛劇場》般的劇情。(圖/呂紹睿提供)

「已是晚上七點半，最後一位坐著輪椅的五十出頭的女性病患，剛被推進來，即放聲大哭：醫生，請救救我…」，頂著「全台最難掛號」的名號，慈濟大林醫院關節中心主任呂紹睿，被許多深受膝蓋疼痛之苦的病患視如救世主。這位說話低聲溫柔的呂主任，花白髮絲及慈眉善目的面容之下，有著比八點檔還精采的人生故事。

呂紹睿的父親呂燿樞，1951-1954在台大病理擔任助教的身影。(圖/呂紹睿提供)

三貼出診 難忘父親「小城仁醫」身教

呂紹睿的從醫之路，簡單來說就是「以父之名」。出身於竹東醫生世家，他的父親呂燿樞也是當地響噹噹的人物。呂燿樞以一個公學校畢業的學生，卻能以第一名考上全臺唯一每屆只招收40人的臺北高等學校尋常科。後來呂燿樞選擇習醫，成績優異，是那屆台大醫學院第一名畢業生，因為家庭因素，他結束在台大病理科的助教職，回竹東開設呂內科診所，這段小鎮醫生的歲月，也是呂紹睿打從心裡想從醫的起始。

「我從幼稚園有記憶開始，就想要當醫生」，呂紹睿說，「因為家裡開診所，我最喜歡站在父親身旁看他問診，上了小學，夠高了，就跑到幫藥劑櫃那裡幫忙包藥，我的手腳很快。」回想起這段日子，呂主任的眼神溫柔而堆滿笑意。

呂紹睿眼裡的父親，就是真正醫師的典範，與病人的醫病關係，充滿信任與感恩的良性互動。(圖/呂紹睿提供)

「只要看到父親提著醫師包要出診時，那時還小的我就總是想要跟著出門，父親就會騎摩托車，載著一位藥劑生，讓我坐在他前面，就一起朝著病患的家去…」，這個三貼的尋常畫面卻彷彿電影場景，清楚描繪當年小鎮上醫病的親密關係，也是呂紹睿對父親最深刻的印象。

當信任感激遇上用心親為 看見最真誠的醫病關係

「有些老人家沒有辦法出門看醫生，父親會選在下午出診，我跟在身邊，看到病人和家屬對醫師那種出自內心的信任與感激，這樣的醫病關係才是最真實的。」呂紹睿話鋒一轉，「那時沒有甚麼超音波儀器，但父親就憑著深入觀察患者症狀，細心耐心找資料比對，診斷出患者是因腎上腺腫瘤導致高血壓，這在當年是台灣首例。」後來他考進醫學院，父親自然高興萬分，只要呂紹睿寒暑假回到家，父親如果在診間看到特殊病例，都會叫喚呂紹睿到身邊，親自跟他講解，就是這麼認真的行醫態度。從小耳濡目染，看著父親從問診到驗血驗尿等種種檢驗都親力親為的過程，讓呂紹睿到現在都執著相信「真正的醫生就是這樣！只要是對病人好的，我就堅持，不會想那麼多，因為這事實上就是病人遇到的問題。」

在醫院出生、成長，也看著父親呂燿樞(圖左)對病患的親力親為，對呂紹睿(圖右)來說，就是讓他走上「醫療拓荒者」之路的堅強支撐力量。(圖/呂紹睿提供)

一手觸診開刀 一手寫作拉琴 白袍下的另一面是作家

除了白袍上身時的呂主任角色，他還是三個孩子的父親，一般人認為他的孩子應該也會繼承衣缽從醫，「我的孩子沒有一個走相關路線」，呂紹睿笑著說，「我從來沒有明示或暗示希望他們從醫，我希望他們照自己的興趣，因為『人生最理想的狀況，就是工作和興趣可以相結合』」。倒是家族裡傳承著喜愛音樂與文學的血液，有「台灣指揮國際樂壇第一人」美稱的指揮家呂紹嘉是他的弟弟，呂紹睿的兒子呂育衡也出了一張自創自彈的鋼琴CD，呂紹睿在部落格上，為愛子親撰導聆，文筆雅緻帶哲思，寫作也成為呂紹睿在面臨白色巨塔裡種種紛擾時，得以平衡自我的力量。

一跌知痛苦 「最難掛號」名聲非虛名

忙碌的呂主任習慣一心多用，但2007年有一天，他在平常行走習慣的醫院樓梯間突然踩空，當場扭傷腳踝傷了韌帶，大醫師瞬間變成行走不便的病患。呂醫師在部落格裡清楚記載了這一段「失能記」，從醫生視角寫出身為病患的種種心情，「接觸醫學30年，骨科行醫20年，初次體會了病患發現患肢失能當下的感受，直覺得，深深把這種感覺銘記在心，將來更能以同理心體會病人的痛苦。」

對病患來說，呂紹睿除了提出理念創新的「膝關節健康促進方案」，讓原本恐得置換人工膝蓋的部份病患，實際上是有被治癒機會免換關節之外，呂主任對病人有如「渡化人心」的言行態度以及同理視角，也許更是他在病患心中，儼然有了「救世主」形象的主因。

(中時電子報)