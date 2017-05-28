獨家專訪》仁醫之子 膝關節權威呂紹睿 白袍下如戲人生

中時電子報
／文、呂紹睿／照片提供
呂紹睿
出身竹東的醫生世家，膝關節權威呂紹睿主任，白袍下的真實人生，有《大愛劇場》般的劇情。(圖/呂紹睿提供)

「已是晚上七點半，最後一位坐著輪椅的五十出頭的女性病患，剛被推進來，即放聲大哭：醫生，請救救我…」，頂著「全台最難掛號」的名號，慈濟大林醫院關節中心主任呂紹睿，被許多深受膝蓋疼痛之苦的病患視如救世主。這位說話低聲溫柔的呂主任，花白髮絲及慈眉善目的面容之下，有著比八點檔還精采的人生故事。

呂燿樞
呂紹睿的父親呂燿樞，1951-1954在台大病理擔任助教的身影。(圖/呂紹睿提供)

三貼出診 難忘父親「小城仁醫」身教

呂紹睿的從醫之路，簡單來說就是「以父之名」。出身於竹東醫生世家，他的父親呂燿樞也是當地響噹噹的人物。呂燿樞以一個公學校畢業的學生，卻能以第一名考上全臺唯一每屆只招收40人的臺北高等學校尋常科。後來呂燿樞選擇習醫，成績優異，是那屆台大醫學院第一名畢業生，因為家庭因素，他結束在台大病理科的助教職，回竹東開設呂內科診所，這段小鎮醫生的歲月，也是呂紹睿打從心裡想從醫的起始。

「我從幼稚園有記憶開始，就想要當醫生」，呂紹睿說，「因為家裡開診所，我最喜歡站在父親身旁看他問診，上了小學，夠高了，就跑到幫藥劑櫃那裡幫忙包藥，我的手腳很快。」回想起這段日子，呂主任的眼神溫柔而堆滿笑意。

呂燿樞
呂紹睿眼裡的父親，就是真正醫師的典範，與病人的醫病關係，充滿信任與感恩的良性互動。(圖/呂紹睿提供)

「只要看到父親提著醫師包要出診時，那時還小的我就總是想要跟著出門，父親就會騎摩托車，載著一位藥劑生，讓我坐在他前面，就一起朝著病患的家去…」，這個三貼的尋常畫面卻彷彿電影場景，清楚描繪當年小鎮上醫病的親密關係，也是呂紹睿對父親最深刻的印象。

當信任感激遇上用心親為 看見最真誠的醫病關係

「有些老人家沒有辦法出門看醫生，父親會選在下午出診，我跟在身邊，看到病人和家屬對醫師那種出自內心的信任與感激，這樣的醫病關係才是最真實的。」呂紹睿話鋒一轉，「那時沒有甚麼超音波儀器，但父親就憑著深入觀察患者症狀，細心耐心找資料比對，診斷出患者是因腎上腺腫瘤導致高血壓，這在當年是台灣首例。」後來他考進醫學院，父親自然高興萬分，只要呂紹睿寒暑假回到家，父親如果在診間看到特殊病例，都會叫喚呂紹睿到身邊，親自跟他講解，就是這麼認真的行醫態度。從小耳濡目染，看著父親從問診到驗血驗尿等種種檢驗都親力親為的過程，讓呂紹睿到現在都執著相信「真正的醫生就是這樣！只要是對病人好的，我就堅持，不會想那麼多，因為這事實上就是病人遇到的問題。」

呂燿樞與呂紹睿
在醫院出生、成長，也看著父親呂燿樞(圖左)對病患的親力親為，對呂紹睿(圖右)來說，就是讓他走上「醫療拓荒者」之路的堅強支撐力量。(圖/呂紹睿提供)

一手觸診開刀 一手寫作拉琴 白袍下的另一面是作家

除了白袍上身時的呂主任角色，他還是三個孩子的父親，一般人認為他的孩子應該也會繼承衣缽從醫，「我的孩子沒有一個走相關路線」，呂紹睿笑著說，「我從來沒有明示或暗示希望他們從醫，我希望他們照自己的興趣，因為『人生最理想的狀況，就是工作和興趣可以相結合』」。倒是家族裡傳承著喜愛音樂與文學的血液，有「台灣指揮國際樂壇第一人」美稱的指揮家呂紹嘉是他的弟弟，呂紹睿的兒子呂育衡也出了一張自創自彈的鋼琴CD，呂紹睿在部落格上，為愛子親撰導聆，文筆雅緻帶哲思，寫作也成為呂紹睿在面臨白色巨塔裡種種紛擾時，得以平衡自我的力量。

一跌知痛苦 「最難掛號」名聲非虛名

忙碌的呂主任習慣一心多用，但2007年有一天，他在平常行走習慣的醫院樓梯間突然踩空，當場扭傷腳踝傷了韌帶，大醫師瞬間變成行走不便的病患。呂醫師在部落格裡清楚記載了這一段「失能記」，從醫生視角寫出身為病患的種種心情，「接觸醫學30年，骨科行醫20年，初次體會了病患發現患肢失能當下的感受，直覺得，深深把這種感覺銘記在心，將來更能以同理心體會病人的痛苦。」

對病患來說，呂紹睿除了提出理念創新的「膝關節健康促進方案」，讓原本恐得置換人工膝蓋的部份病患，實際上是有被治癒機會免換關節之外，呂主任對病人有如「渡化人心」的言行態度以及同理視角，也許更是他在病患心中，儼然有了「救世主」形象的主因。

(中時電子報)

關鍵字：呂紹睿膝關節慈濟大林醫院最難掛號醫生自己的膝蓋自己救時報出版
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