獨家專訪》「全台最難掛號」 名醫呂紹睿親述暖心原因

頂著「全台最難掛號」醫師的名號，呂紹睿主任（圖中）每日依舊堅持自己的專業理念，不曾懈怠。圖為人工關節手術中。（圖／呂紹睿提供）

許多媒體都曾報導過這樣的「盛況」：慈濟大林醫院的關節中心主任呂紹睿，被評為是「全台灣最難掛號」的醫生。醫院的網路掛號頁面，清楚標註：「呂紹睿主任手術排程，需等候下列時間：關節鏡手術18~20個月、人工關節置換手術5~6個月…如果您還是願意等待，請連結到本中心衛教網頁，詳加了解與自我保健，以減輕症狀與延緩惡化速度。」即使如此，願意苦等的病患仍舊滿檔，多到網路上甚至興起「代掛號」服務。為什麼會有這樣的情況？呂紹睿主任親自做了說明，幕後有著醫生滿懷病患著想的心意。

呂紹睿因為提出膝關節健康促進方案，讓許多被診斷為「退化性」關節炎的患者，可能只需關節鏡軟骨再生促進手術，清除發炎組織即可復原，不一定非得要換人工關節，不少患者從各地前來求醫。（圖／呂紹睿提供）

「早在七、八年前，就已經知道我的門診難掛號的情況，但造成這樣的現象，有三個主要原因。」，呂紹睿主任表示，「首先，膝關節中心與其他骨科門診的不同，在於看待膝關節疼痛的做法很特別，我們提出的膝關節健康促進方案，以膝關節軟骨再生促進手術改善膝蓋疼痛問題，『在全台灣、甚至全世界，別的地方找不到這樣獨一無二的觀念，甚至有些骨科專業醫師還反對我們的做法』。」

其次，有這種「膝蓋疼痛就被診斷為或自以為是退化性膝關節炎」的病人，實在太多，這是非常普遍的問題，病患得不到完好的醫療結果，只能四處另尋醫生，當然會造成門診量爆增。

不只是求診病人爆滿，來自世界各地的醫生也來學習膝關節健康促進計劃的相關醫療技術。(圖/呂紹睿提供)

至於第三點，則是基於呂紹睿對醫療品質的堅持，「我們不會去衝量(門診人數)，因為醫療是長久的事情，但一個醫師能夠問診與開刀的病患有一定的數量，不可能全部滿足，減少門診時間，當然就會越來越難掛號。」根據了解，呂主任每周只有2個開刀日，一個星期最多能開刀的病患也就是20位，目前大概每周處理15-16位病人，量是一定的。病人不斷前來，但醫師在堅持一定程度醫療品質的情況下，當然會成為最難掛號的醫師。

2017國際膝關節健康促進中心成立，堪稱呂主任(右四)推動「膝蓋內側磨擦症候群」膝關節健康理念時的得力助手。(圖/呂紹睿提供)

對呂紹睿來說，骨科是他一輩子的興趣，但木工則是他最喜歡的嗜好，學生時代的呂主任，木工手藝絕佳，是工藝課代表學校去比賽的高手。平常時候他也喜歡蒔花弄草，這些看似互相沒太大關連的興趣，其實都是呂主任自我精進的養份。他曾對新進的學生說，「要當個優秀的骨科醫師，就要兼具木匠和園藝師的特質：切骨頭就像木匠鋸木，放人工關節就像完成物品，木匠一定要有精細的手藝，更要像園藝師一般，能看清全貌，要有耐心，結果才會完美。」也許對病人來說，其實是因為這樣的態度，才是即使明知這是「全台最難掛號」的醫師，卻也要想盡辦法擠進去的原因吧？

(中時電子報)