劇情真實上演！他涉嫖妓、她床伴變真愛

他們演出戲劇內容和真實人生相似。(圖／達志影像、翻攝臉書、東網)

韓國男神金宇彬日前證實罹患鼻咽癌，在外界震驚之餘，也發現和他演出的韓劇《任意依戀》有微妙巧合，在劇中他飾演頂級明星，卻罹患腦瘤，生命只剩3個月，最後悲劇收場，粉絲都祈求「結局千萬不能成真」，其實，過去也有劇情成真例子，讓大家驚嘆：「到底是人生如戲還是戲如人生」。

《犀利人妻》演出小禎真實人生。(圖／翻攝自小禎臉書)

小禎

小禎（胡盈禎）和李進良結婚後，男方屢傳出桃色風波，2012年兩人開始分居，近日她參與演出的《犀利人妻》重播，讓她勾起婚變記憶，因為劇中女主角上演著自己的真實人生，才新婚就遇丈夫外遇，「當時受傷的妳，正演著開朗、正義、甜蜜的妳，看著棠棠（隋棠）演著妳的故事」，心力交瘁的她，幾次都想跳樓一了百了，是孩子的聲音讓她撐下去，不過兩人近年因為女兒關係破冰，讓婚姻再現曙光。

張耀揚因吸毒被捕。(圖／翻攝自東網)

張耀揚

港星張耀揚憑《古惑仔》系列電影「烏鴉」一角走紅，常扮演反派和黑社會，本來事業一帆風順，2008年卻因拍戲時傷及腰椎，讓日常生活大受影響，也無法勝任高強度幕前工作，只能淡出演藝圈，踏入賭場當公關維生，2014年因吸毒被捕，他坦承吸食大麻，還涉及嫖妓，兩項罪名加起來被拘留20天，宛如電影《古惑仔3：隻手遮天》的「續集」。

蜜拉庫妮絲跟老公艾希頓庫奇從「砲友變愛人」。(圖／達志影像)

蜜拉庫妮絲

好萊塢女星蜜拉庫妮絲2015年跟老公艾希頓庫奇結婚，育有一子一女，婚姻生活幸福，不過她曾自曝兩人原本說好「只是砲友」，因她才剛跟男友麥考利克金分手，男方也才離婚，雙方都不想要婚姻，沒想到3個月後，才發現彼此是真愛，有趣的是，他們分別主演過電影《好友萬萬睡》、《飯飯之交》，劇情都是「砲友變愛人」，沒想到電影內容竟成真，讓身邊親友都相當驚訝。

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