《全球星期人物》英女王盛讚的「女力歌手」亞莉安娜

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

本月22日晚間英國曼徹斯特體育館，發生22死59傷的恐怖攻擊事件，就在美國高音鐵肺小天后亞莉安娜(Ariana Grande)演唱會散場之際，消息證實犯案的嫌犯不只1人，目前警方已經逮捕至少11人的犯罪團隊，這起恐攻也讓流行樂女歌手亞莉安娜感到相當難過，除了心疼歌迷以外，她的心裡承受很大壓力，最新消息指出，她將重回恐攻地點「曼徹斯特」，舉辦公益慈善演唱會，撫慰受傷和受害歌迷家屬的心靈，英國女王伊莉莎白二世日前在醫院探望受傷觀眾的時候，也向她的歌迷表示亞莉安娜是一位「很棒的歌手」！

亞莉安娜「危險尤物」單曲

英國《電訊報》(The Telegraph)日前分析為什麼恐怖份子選上「亞莉安娜」當成攻擊目標呢？報導認為挑中亞莉安娜並非純屬巧合，因為她代表著極端分子仇恨的「女性賦權力量」，她可以說是年輕一代女偶像的代表，她的觀眾很多都是十幾歲的青少女，以及剛成年的年輕女性，大部分都是女觀眾，這場演唱會很可能是她們人生中第1次參加的演唱會，她們和亞莉安娜代表的是1個社會中重要的女性群體，她們正透過自己的方式，「演化」成社會中堅。亞莉安娜就是這群青少女踏入成人階段，青黃不接的年紀時，重要的模仿對象和榜樣，即將成年的女孩如何給予自己力量，為自己邁入成人階段做準備，如何自我賦權，或是透過模仿偶像歌手渴望獲得社會賦權，這是一股女性賦權的集體力量，透過亞莉安娜化身她們心中的樣貌，她們渴望獲得更多力量，變成女人。

早在2015年，亞莉安娜還曾在網路發文聲援女性，和其他多位女藝人一起為女性在性觀念方面所遭受的歧視表示不平，她認為女人應該和男人一樣，可以自由更換戀人，而不必被扣上放蕩的帽子，因為女人也只是有性需求的普通人，社會卻給性生活豐富的男人美名「風流」，卻將性生活多采多姿的女人冠上臭名「淫蕩」，她認為這是相當不公平的。

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

「小瑪麗亞•凱莉」之稱的美國高音鐵肺小天后亞莉安娜。(圖/美聯社)

亞莉安娜1993年6月26日出生於美國佛羅里達州波卡雷頓市，有義大利血統，她的父親Edward Butera是影像設計師，母親Joan Grande是一家知名通訊公司的執行長，家境堪稱富裕，但是她的父母在她8歲那年離婚，隨後，她跟著媽媽和同母異父的哥哥Frank James Grande，暱稱Frankie，搬到了紐約展開新生活。

她的哥哥Frankie今年34歲，大她10歲，也是1名演員，他在2016年開始參加美國真人實境秀《老大哥》(Big Brother)演出。她和哥哥感情不錯，提到她的哥哥，她就像小女生一樣，很崇拜和欣賞哥哥的所作所為，她認為哥哥做的每一件事情都酷斃了。

2008年，她以15歲之姿初出茅廬，演出百老匯音樂劇《13》，並獲得國家少年劇院協會獎。相隔2年，2010年開始籌備她的第1張專輯，但一邊也在尼克國際兒童頻道中的劇集《勝利之歌》演出一角，2011年8月，她與唱片公司Republic Records正式簽約，專輯製作進度加速，她的第1首歌曲《捧起你的心》(Put Your Hearts Up)於2011年12月12日推出，目標聽眾是青少年族群，因為她當時演出的劇集《勝利之歌》，讓她在兒童、青少年中已經擁有一定人氣。她的首張專輯《摯愛》(Yours Truly)經過長達3年的製作期間，歷經理念變更、演唱方式的不同，終於在2013年6月完成，9月正式上市銷售，並曾登上美國告示牌排行榜200強的榜首。

2014年3月，亞莉安娜參加白宮舉辦的獎勵美國女性藝人音樂會，在歐巴馬和蜜雪兒夫人面前表演。同年8月25日，亞莉安娜推出第2張專輯《我的所有》(My Everything)。2016年1月，亞莉安娜完成了第3張專輯《危險尤物》(Dangerous Woman)，並於同年5月20日發行。

亞莉安娜歌聲的特點就是，她可以唱出橫跨4個8度的音域，她高音又鐵肺的歌聲形象，讓很多樂評家將她冠上「小瑪麗亞•凱莉」(mini Mariah Carey)美稱，樂評家Julianne Escobedo Shepherd就說，她們兩人都有一副會說話的聲音，但是亞莉安娜的形象更獨樹一格，她的外型可愛，還帶一點小女人的味道。

亞莉安娜還是1位嚴格的素食主義者(Vegan)，原本她信仰天主教，但後來因為教義認為同性戀和職業婦女都帶有宗教性的罪過，讓亞莉安娜感到相當不認同，因此對信仰失望，不再是天主教徒，改抱持一種猶太哲學觀點「卡巴拉」，她認為「信仰就是你對他人友善，好運就會來！」

(中時電子報)