《全球星期人物》英女王盛讚的「女力歌手」亞莉安娜

中時電子報
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

本月22日晚間英國曼徹斯特體育館，發生22死59傷的恐怖攻擊事件，就在美國高音鐵肺小天后亞莉安娜(Ariana Grande)演唱會散場之際，消息證實犯案的嫌犯不只1人，目前警方已經逮捕至少11人的犯罪團隊，這起恐攻也讓流行樂女歌手亞莉安娜感到相當難過，除了心疼歌迷以外，她的心裡承受很大壓力，最新消息指出，她將重回恐攻地點「曼徹斯特」，舉辦公益慈善演唱會，撫慰受傷和受害歌迷家屬的心靈，英國女王伊莉莎白二世日前在醫院探望受傷觀眾的時候，也向她的歌迷表示亞莉安娜是一位「很棒的歌手」！

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亞莉安娜「危險尤物」單曲

英國《電訊報》(The Telegraph)日前分析為什麼恐怖份子選上「亞莉安娜」當成攻擊目標呢？報導認為挑中亞莉安娜並非純屬巧合，因為她代表著極端分子仇恨的「女性賦權力量」，她可以說是年輕一代女偶像的代表，她的觀眾很多都是十幾歲的青少女，以及剛成年的年輕女性，大部分都是女觀眾，這場演唱會很可能是她們人生中第1次參加的演唱會，她們和亞莉安娜代表的是1個社會中重要的女性群體，她們正透過自己的方式，「演化」成社會中堅。亞莉安娜就是這群青少女踏入成人階段，青黃不接的年紀時，重要的模仿對象和榜樣，即將成年的女孩如何給予自己力量，為自己邁入成人階段做準備，如何自我賦權，或是透過模仿偶像歌手渴望獲得社會賦權，這是一股女性賦權的集體力量，透過亞莉安娜化身她們心中的樣貌，她們渴望獲得更多力量，變成女人。

早在2015年，亞莉安娜還曾在網路發文聲援女性，和其他多位女藝人一起為女性在性觀念方面所遭受的歧視表示不平，她認為女人應該和男人一樣，可以自由更換戀人，而不必被扣上放蕩的帽子，因為女人也只是有性需求的普通人，社會卻給性生活豐富的男人美名「風流」，卻將性生活多采多姿的女人冠上臭名「淫蕩」，她認為這是相當不公平的。

亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)

亞莉安娜
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)
亞莉安娜在舞台上賣力表演。(圖/美聯社)
亞莉安娜
「小瑪麗亞•凱莉」之稱的美國高音鐵肺小天后亞莉安娜。(圖/美聯社)

亞莉安娜1993年6月26日出生於美國佛羅里達州波卡雷頓市，有義大利血統，她的父親Edward Butera是影像設計師，母親Joan Grande是一家知名通訊公司的執行長，家境堪稱富裕，但是她的父母在她8歲那年離婚，隨後，她跟著媽媽和同母異父的哥哥Frank James Grande，暱稱Frankie，搬到了紐約展開新生活。

她的哥哥Frankie今年34歲，大她10歲，也是1名演員，他在2016年開始參加美國真人實境秀《老大哥》(Big Brother)演出。她和哥哥感情不錯，提到她的哥哥，她就像小女生一樣，很崇拜和欣賞哥哥的所作所為，她認為哥哥做的每一件事情都酷斃了。

2008年，她以15歲之姿初出茅廬，演出百老匯音樂劇《13》，並獲得國家少年劇院協會獎。相隔2年，2010年開始籌備她的第1張專輯，但一邊也在尼克國際兒童頻道中的劇集《勝利之歌》演出一角，2011年8月，她與唱片公司Republic Records正式簽約，專輯製作進度加速，她的第1首歌曲《捧起你的心》(Put Your Hearts Up)於2011年12月12日推出，目標聽眾是青少年族群，因為她當時演出的劇集《勝利之歌》，讓她在兒童、青少年中已經擁有一定人氣。她的首張專輯《摯愛》(Yours Truly)經過長達3年的製作期間，歷經理念變更、演唱方式的不同，終於在2013年6月完成，9月正式上市銷售，並曾登上美國告示牌排行榜200強的榜首。

2014年3月，亞莉安娜參加白宮舉辦的獎勵美國女性藝人音樂會，在歐巴馬和蜜雪兒夫人面前表演。同年8月25日，亞莉安娜推出第2張專輯《我的所有》(My Everything)。2016年1月，亞莉安娜完成了第3張專輯《危險尤物》(Dangerous Woman)，並於同年5月20日發行。

亞莉安娜歌聲的特點就是，她可以唱出橫跨4個8度的音域，她高音又鐵肺的歌聲形象，讓很多樂評家將她冠上「小瑪麗亞•凱莉」(mini Mariah Carey)美稱，樂評家Julianne Escobedo Shepherd就說，她們兩人都有一副會說話的聲音，但是亞莉安娜的形象更獨樹一格，她的外型可愛，還帶一點小女人的味道。

亞莉安娜還是1位嚴格的素食主義者(Vegan)，原本她信仰天主教，但後來因為教義認為同性戀和職業婦女都帶有宗教性的罪過，讓亞莉安娜感到相當不認同，因此對信仰失望，不再是天主教徒，改抱持一種猶太哲學觀點「卡巴拉」，她認為「信仰就是你對他人友善，好運就會來！」

(中時電子報)

文章來源：Who is Ariana Grande? Singer's concert targeted in Manchester attack

文章來源：Who is Ariana Grande? Singer pledges return to Manchester after suspending her Dangerous Woman world tour dates

文章來源：How Ariana Grande became an unlikely pop hero: ‘We are not objects. We are queens’

文章來源：Targeting Ariana Grande was no accident – she represents the kind of girl power extremists hate

關鍵字：女性美國亞莉安娜曼徹斯特恐攻IS瑪麗亞凱莉流行樂歌手危險尤物
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