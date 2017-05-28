再等最後一個兩年！SJ回歸倒數 ELF準備好了嗎？

SJ成員們日前久違合體，讓ELF好感動。（圖／取自利特IG）

南韓天團SUPER JUNIOR老么圭賢本月25日正式入伍服役，進軍隊前特意在社群網站公開小平頭照，向ELF（粉絲名）道別，大家雖然不捨，但想到只要再耐心等待最後一個兩年，就能等來SJ全員到齊，便又堅定了等歐巴回來的心。

圭賢是SJ最後一個當兵的成員，預計在2019年5月退伍，另一成員厲旭則在去年10月入伍，預計明年7月退伍，雖然隊內近期會少了兩個主唱擔當，但讓ELF安慰的是，接下來7、8月就是銀赫、東海、始源回歸的日子了！

利特、希澈日前出席活動時，都曾公開表示待赫海源歸隊後，打算在今年10月出輯回歸，而在圭賢當兵前幾天，除了剛入伍的厲旭和處於反省期的強仁，其他9名成員久違合體，不但一起送別圭賢、幫弟弟打氣，還各自在社群網站曬出大合照，讓眾ELF頓時紅了眼框直呼感動。

東海日前突在IG開直播，銀赫在旁一頭霧水。（圖／取自東海IG）

銀赫惡搞大隊合照，卻又另外曬赫海合照，引來大家吐槽。（圖／取自銀赫IG）

而「赫海CP」當天也不忘發糖造福ELF，東海無預警在IG開直播，坐在身旁的銀赫似乎在軍隊待太久而不知IG有直播功能，東海卻還調皮地不解釋在一旁奸笑，讓銀赫傻傻地對著鏡頭，之後則換銀赫PO出兩人合照，並用APP修成雜誌封面的樣子，笑稱被發現了、要小心狗仔，此舉更引來藝聲吐槽兩人怎麼常黏在一起，讓大票赫海飯很有共鳴。

另外，除了目前服兵役的成員們，其他哥哥們現手上都接下許多節目的主持棒，尤其利特、希澈更是因為幽默又不失風度的機智反應，不斷受到好評，神童日前也為了外景節目悄悄來台取景，而藝聲下禮拜（6月2日）也將首度以個人身分來台開唱，票一開賣即秒殺，讓人見證SJ的高人氣依舊不減，期待SJ大隊下半年的回歸。

(專題報導)