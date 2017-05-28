一代豔星剃度成法師 她26年後大陸爆紅

恆述法師當年提攜2個弟弟張菲與費玉清進演藝圈。(本報系資料照)

恆述法師近日在大陸主持新節目，被網友大讚可愛。(取自微博)

小哥費玉清歌聲優美，講黃色笑話的功力更是一流，還因此紅到大陸去，連帶讓姊姊「恆述法師」受到關注，昔日在節目上發表幽默金句引發大陸網友熱烈討論，還受邀主持大型網紅養成節目《厲害了我滴星》。

恆述法師年輕時以費貞綾為藝名出道，性感肉彈形象加上好歌喉，後來赴日發展又被封為「東方維納斯」，兩個弟弟張菲與費玉清也是她一手提攜進演藝圈。不過她卻在事業最巔峰時，30歲退出演藝圈從商，39歲看破紅塵出家。

當年的東方維納斯。(本報系資料照)

不過出家後的恆述法師，風格依舊特立獨行，13年前上《康熙來了》笑說自己倡導人性化修行，談起手上戴著大顆閃亮戒指，她說：「我不主張修貧道，人家說貧僧怎樣…為什麼一定要貧僧呢？為什麼一定要像要飯這樣修行呢？就這樣富富貴貴、漂漂亮亮、自自在在不也能修法嗎？」一席話令不少人深感認同。

恆述法師近來更因為弟弟費玉清在大陸走紅的緣故，受到關注，甚至被邀請主持今年5月開播節目《厲害了我滴星》，節目首集就大唱佛法RAP，展現不同於法師形象的反差萌，網友也被她深深圈粉。

(專題報導)