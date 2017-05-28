SBL》金酒出走潮 林韋翰回歸裕隆簽兩年
才剛損失簡偉儒、陳冠全兩人的金酒男籃，又面臨上季主力出走！林韋翰確定下季重返老東家新北裕隆懷抱，預估將簽兩年合約，林韋翰說：「當聽到泰哥(裕隆執行教練魏永泰)告訴我，『你們也該回來了！』我就知道該回裕隆效力。」
林韋翰第9季加入裕隆，僅打兩年就因人事問題跳槽金酒，第12季一口氣拿下年度最佳進步、最佳後場防守兩大獎項，儘管上季飽受左踝扭傷所苦，僅出賽16場，他仍交出場均9.1分、4.1籃板與3.8助攻的生涯最佳成績。
「我想選擇重回裕隆的主因，仍是追求比較穩定的打球環境，況且我也習慣裕隆那邊了，唯一不捨的是寶兒哥(金酒總教練楊哲宜)對我很好，」林韋翰表示，「聽到泰哥叫我回去，我很感動，感覺裕隆那邊對待球員就跟家人一樣。」
目前林韋翰最大的麻煩，還是腳踝傷勢遲遲未癒，「我上季幾乎忍痛打完，畢竟腳踝外側兩條韌帶撕裂，內側還長骨刺，傷勢比我想像嚴重，不過最近剛看完醫生，確定不用開刀，打針治療復健即可，泰哥也叫我先好好休養。」
為何只跟裕隆簽約兩年？林韋翰的回答充滿企圖心，「畢竟我才27歲，兩年後才到生涯黃金期間的29歲，只要我拿出應有表現，相信到時候裕隆也會跟我簽下長約，這是我們雙方當前的默契，也讓我感覺較有保障。」
如今隨著林韋翰離隊，加上陳冠全、簡偉儒確定跳槽璞園，等同上季金酒5個先發走了3人，扣掉洋將的話僅剩1名主力，究竟金酒下季會呈現怎樣風貌或戰力，相信很有機會讓球迷們跌破眼鏡。
(中時電子報)
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