警方事前縝密規畫、協調 新莊大眾爺遶境和平落幕

新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋遶境活動，至今已有106年歷史，本月25日、26日和27日接連舉行暗訪、日巡和法會，今天圓滿落幕，警方表示，過程平和、圓滿順遂、秩序良好，無往年聚眾滋事鬥毆、陣頭間流血衝突情事，地方民眾也予肯定。

新莊警分局表示，今年參贊的宮廟陣頭多達上百，隊伍綿延數公里，上萬信眾參與，為減少遶境造成新莊地區交通及治安的衝擊，本月15日即先期邀集主辦單位地藏庵及環保局、消防局、教育局和新莊公所等單位召開協調會議，除主辦自主管理，並協調寺廟、神壇及陣頭提醒其成員，「勿因個人不當行為，造成重大的宗教民俗活動變調失焦」。

新北市議會議長蔣根煌、副議長陳文治，各議員及相關里長等民意代表，也表達轄內居民對「新莊大拜拜」的重視，主動呼籲參加遶境車隊、各陣頭負責人及成員，為地方平安祈福，勿有脫序違法情事。

新莊警分局於5月25日及5月26日之暗訪及日巡兩天，各部署近百名警力，在遶境隊伍前導殿後、沿線交通疏導及蒐證防制與秩序維護，而新莊大拜拜也於27日法會結束後圓滿落幕。

(中時)