探索桂林大片山水趣 阿麗拉陽朔糖舍闢新天地
以善於利用地理優勢打造獨特風格度假酒店聞名的阿麗拉酒店，這次瞄準山水風景甲天下的桂林陽朔，將於今年7月在中國的第二家阿麗拉度假酒店將開業。阿麗拉陽朔糖舍位於喀斯特地貌的綠色山丘和蜿蜒曲折的河流之間，搶攻愛探索大片自然山水的客群。
桂林市陽朔鎮有美麗的灕江交匯的景色環繞，被譽為是世界上最迷人的風景之一，即將開幕的阿麗拉陽朔糖舍可以說是擁有得天獨厚的天然資源，每間客房都確保有美麗山景。酒店是由屢獲殊榮的直向建築設計師董功和水平線室內設計師琚賓設計，集現代化和老建築於一體，巧妙的將 60 年代糖廠建築的元素納入了阿麗拉陽朔的公共區域，如空心磚牆的結構和用原本收甘蔗的碼頭改造成的游泳池。
陽朔地區的岩溶景觀呈現了無數驚人的地貌和特色，使其成為世界級的遠足和攀岩聖地。特別的是，攀岩冒險在阿麗拉陽朔糖舍後院就有自己的攀岩場地，更有攀岩專家指導，讓房客嘗試攀岩探索的樂趣，入門到進階級別等各種能力路線都有，十分刺激。
除了刺激的攀岩，桂林獨特的當地文化風情，也要好好體驗才不虛此行，像是當地的古老叫賣市集，可以挑選到陽朔特產如金銀花和桃金娘，及品嘗傳統食品，如油炸粑粑、油茶；在遇龍河畔騎行，享受高聳山脈及蜿蜒河流的自行車之旅；乘坐傳統竹筏，觀賞壯麗絕美的風景，在西街和傳統本地魚市逡巡；在糖廠手工製糖；都是寓教於樂的有趣行程。
(中時)
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