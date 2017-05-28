電腦故障 英航數百個航班取消

中時電子報
電腦故障 英航數百個航班取消
英國倫敦希斯羅機場和蓋威特機場的英航自動報到櫃台機器全面故障停擺。(圖:美聯社)
電腦故障 英航數百個航班取消
受到電腦故障影響，英航在倫敦兩大機場的數百個航班全面取消。(圖:美聯社)

英航British Airways今天突然出現電腦故障，導致數百個航班取消，從英國倫敦飛往全球的航線受到嚴重影響。

英航當地時間周六宣布，該公司的電腦系統出現嚴重故障，全面停飛倫敦希斯羅機場以及蓋威特機場的所有英航航班。英航並未解釋造成故障的起因，但排除遭到網路駭客攻擊的因素。

這個周末適逢英國公眾假期的周末，大批旅客搭機出遊。希斯羅機場和蓋威特機場是全球航線的重要樞紐，英航在這兩個主要機場有數百個航班在運作，全面取消其航班，不僅只影響到這數百個航班的旅客，對於其他航點也會造成衝擊。

英航在周六一早發現問題後，希斯羅機場的英航櫃檯就出現旅客大排長龍的現象，該公司一度宣布停飛至晚上6:00，之後又延長為全面停飛。有旅客在推特上表示，到機場報到時使用電子登機儀器報到，沒想到全部的機器都故障無法使用。

英航正全力搶修問題，希望能在當地時間周日能恢復正常運作。

(中時電子報)

關鍵字：旅客機場英航British Airways.希斯羅機場蓋威特機場
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