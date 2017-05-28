電腦故障 英航數百個航班取消
英航British Airways今天突然出現電腦故障，導致數百個航班取消，從英國倫敦飛往全球的航線受到嚴重影響。
英航當地時間周六宣布，該公司的電腦系統出現嚴重故障，全面停飛倫敦希斯羅機場以及蓋威特機場的所有英航航班。英航並未解釋造成故障的起因，但排除遭到網路駭客攻擊的因素。
這個周末適逢英國公眾假期的周末，大批旅客搭機出遊。希斯羅機場和蓋威特機場是全球航線的重要樞紐，英航在這兩個主要機場有數百個航班在運作，全面取消其航班，不僅只影響到這數百個航班的旅客，對於其他航點也會造成衝擊。
英航在周六一早發現問題後，希斯羅機場的英航櫃檯就出現旅客大排長龍的現象，該公司一度宣布停飛至晚上6:00，之後又延長為全面停飛。有旅客在推特上表示，到機場報到時使用電子登機儀器報到，沒想到全部的機器都故障無法使用。
英航正全力搶修問題，希望能在當地時間周日能恢復正常運作。
(中時電子報)
關鍵字：旅客、機場、英航、British Airways.希斯羅機場、蓋威特機場
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