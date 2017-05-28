NBA》除了保羅 馬刺也可能找羅斯
根據ESPN報導，由於宿將帕克需要養傷，馬刺今夏將尋找一名後場大將，可能的人選有快艇隊保羅(下季有球員選項)、前暴龍勞瑞(已跳脫合約)、前鵜鶘哈勒戴(合約到期)，也可能對前尼克「飆風玫瑰」羅斯(自由球員)有興趣。
雖然本季出了一些事，不過羅斯大體上保持健康，他也表示以「贏球」做為優先考量，不會執意追逐大肥約。美媒hoopshabit分析，羅斯本季每場切入10次，排行聯盟第11，而馬刺正是最缺乏攻擊型後場的球隊，全隊每場只有25.4次切入。羅斯的平均出手有77%是單打獨鬥，也就是他不需要隊友傳球也能進攻，他顯然是自由市場上最有侵略性的控衛。
羅斯的缺點在於防守，由於進攻偏重切入，他的三分外線不佳，這與馬刺的球風較為不合。顧家的羅斯也不希望新東家離芝加哥太遠，但是世事豈能盡如人意，如果他真的想要贏球，連續20季勝率突破6成的馬刺絕對是值得他考慮的地方。
(中時電子報)
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