NBA》生涯8度爭冠 詹姆斯第6次被看衰

詹姆斯(左)連續3季在總冠軍戰對決勇士。(美聯社資料照)

生涯第8次殺進NBA總冠軍戰，騎士隊詹姆斯再度被賭城拉斯維加斯的盤口看衰，勇士奪冠的賠率是1賠0.38，騎士奪冠則是1賠2.2。詹姆斯生涯8次爭冠有6次被賭盤看衰，即使拿了3座總冠軍，他也從來不是強勢的衛冕者。

2007年，詹姆斯在騎士首度打進總冠軍戰，賭盤一面倒看好馬刺，最後馬刺果然以4-0橫掃騎士。2011年，詹姆斯加盟熱火，總冠軍戰碰到小牛，來勢洶洶的詹姆斯受到看好卻意外敗北，這可能打擊了賭城對詹姆斯的信心。

2012年總冠軍戰，熱火碰上雷霆，賭盤又看好雷霆，這次詹姆斯終於一償宿願拿到生涯首冠，聲勢也大幅看漲。隔年再闖總冠軍戰，賭盤大膽看好詹姆斯奪冠，結果熱火苦戰7場才驚險擊敗馬刺。

自2015年起，詹姆斯連3度對決勇士，今年勇士陣容升級，詹姆斯幾乎遭到空前的看衰(只比他2007年那次好一點)。這也表示詹姆斯始終缺乏喬丹「大家知道我會爭冠，也知道我會贏」的那種君臨天下的氣勢。

賭盤不僅一面倒看好勇士奪冠，連決賽MVP的人選都算好了，新加盟的杜蘭特最受看好，小幅領先隊友柯瑞。

(中時電子報)