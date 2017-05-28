NBA》生涯8度爭冠 詹姆斯第6次被看衰
生涯第8次殺進NBA總冠軍戰，騎士隊詹姆斯再度被賭城拉斯維加斯的盤口看衰，勇士奪冠的賠率是1賠0.38，騎士奪冠則是1賠2.2。詹姆斯生涯8次爭冠有6次被賭盤看衰，即使拿了3座總冠軍，他也從來不是強勢的衛冕者。
2007年，詹姆斯在騎士首度打進總冠軍戰，賭盤一面倒看好馬刺，最後馬刺果然以4-0橫掃騎士。2011年，詹姆斯加盟熱火，總冠軍戰碰到小牛，來勢洶洶的詹姆斯受到看好卻意外敗北，這可能打擊了賭城對詹姆斯的信心。
2012年總冠軍戰，熱火碰上雷霆，賭盤又看好雷霆，這次詹姆斯終於一償宿願拿到生涯首冠，聲勢也大幅看漲。隔年再闖總冠軍戰，賭盤大膽看好詹姆斯奪冠，結果熱火苦戰7場才驚險擊敗馬刺。
自2015年起，詹姆斯連3度對決勇士，今年勇士陣容升級，詹姆斯幾乎遭到空前的看衰(只比他2007年那次好一點)。這也表示詹姆斯始終缺乏喬丹「大家知道我會爭冠，也知道我會贏」的那種君臨天下的氣勢。
賭盤不僅一面倒看好勇士奪冠，連決賽MVP的人選都算好了，新加盟的杜蘭特最受看好，小幅領先隊友柯瑞。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。