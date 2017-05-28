結束外訪 川普自誇「全壘打」
美國總統川普今天結束上任後首次出訪行程，總結此行是「擊出了全壘打」。
川普今天在中東與歐洲行的最後一站義大利，來到位於義大利西西里島的美國海軍所屬的西哥奈拉軍事基地(Sigonella Naval Air Station)慰勞當地美軍。川普在發表講話時，總結他此行9天的行程稱，「我們已經結束了9天的出訪，總共9天時間，我想我們不管身在何處，已經是擊出了一支全壘打。」
再過兩天就是美國紀念陣亡將士的「國殤日」，川普特地在國殤日長周末，以美國三軍統帥的身分，造訪駐紮在義大利的美軍基地，向當地的美軍士兵致意，而這也是川普上任後首次外訪行程的最後一站。川普向在場的軍人表示，「來到這裡很高興，接下來就要坐上大飛機，然後回去華府和美國。」
他也提到反恐議題，對於英國曼徹斯特發生的演唱會爆炸案，川普強調「美國將在與極端勢力的戰鬥中獲勝」。他表示，此行到回教聖地所在國家並且與老朋友和新朋友聚會，透過這些外訪強化了盟國之間的關係，同時也與致力於要消滅恐怖主義的國家建立新的夥伴關係。
川普此行19日從華府出法，訪問了沙烏地阿拉伯、以色列、義大利和比利時，他此行還與教廷與教宗方濟各會晤，並前往布魯塞爾出席北約峰會，並且前往義大利西西里島出席Ｇ7峰會。
(中時電子報)
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