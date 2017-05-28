NBA》連6季猜錯! ESPN球評這次猜總冠軍是...
詹姆斯連續第7年向NBA總冠軍戰報到，總冠軍戰幾乎可說是專屬於詹姆斯的戰場。過去6季，賭城盤口4度看衰詹姆斯，3度爆出冷門，命中率並不高。ESPN快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)更厲害，他連6年的預測全數猜錯。
要讓大家重視你的預測，要不是你預測神準，就是你每次都錯得很離譜，史密斯正是後者的佼佼者。2011年，詹姆斯首度組成熱火3巨頭，史密斯鐵口直斷熱火會贏，結果被小牛翻盤，這是他第1次預測錯誤。
2012年，史密斯認為雷霆會贏，因為詹姆斯連小牛都打不贏，怎麼能贏雷霆，結果熱火卻以4-1大勝，第2次預測錯誤。2013年，史密斯猜馬刺會贏，畢竟詹姆斯以前曾被馬刺橫掃，沒想到詹姆斯7戰勝出，第3次預測錯誤。
2014年，史密斯比較放心地預測熱火會3連霸，但又被馬刺打臉，第4次預測錯誤。2015年，史密斯看輕了首度闖進總冠軍戰的勇士，沒想到騎士控衛厄文受傷，詹姆斯無力回天，第5次預測錯誤。
去年勇騎戰續演，史密斯以為勇士穩了，沒想到出現總冠軍史上最大的逆轉秀，詹姆斯以一記重拳狠狠打臉史密斯，他第6次預測錯誤！一般人錯到這個程度都該閉嘴了，不過不屈不撓的史密斯還是給出了今年的預測。
2017年，史密斯預測騎士勝出！這會不會成為他連續第7年失誤呢？史密斯認為騎士有逆轉的經驗，並且比起去年有所成長，應該可以擊敗勇士。還在觀望投注的人，也許可以好好「參考」一下史密斯的預測。
(中時電子報)
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