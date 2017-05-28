前國安局官員李天鐸：小英性格 「綁架」全台灣人的命！
「性格決定命運！」蔡英文執政的這一年當中，所有我們國家的遭遇、人民的不幸，包括李明哲案和超過80%以上陸客不來，觀光旅遊、百業蕭條的慘况，前國安局上校李天鐸直指，全都是衝著蔡英文的「性格」而來！
李天鐸指出，大陸對小英可說瞭若指掌，大陸的涉台單位，早就針對蔡英文的個性、習慣、思考模式、做過有計畫的蒐集、研究和論證，對蔡英文上台，他們劍指核心，只問一件事「九二共識」，對攻「死穴」。對手已經要奪旗取命了！小英手下大將、我國安單位、系統，竟然無人？沒有人？還是沒有勇氣？或是根本不願意，將此筱關國家元首的情報，加以研析，找出破解的方法，卻只見所有文武百官歌頌著「國王的新衣」。
對小英的個性，前副總統呂秀蓮在小英上台前，和一些朋友談到蔡英文時曾說「你們要小心喔，她是很危險的！」李天鐸說，在這一年，我們終於從蔡英文的行事作風、處事手段、用人標準，領教到呂秀蓮所謂的「危險」，是指蔡英文完全冷血、自私、刻薄、無情的「性格」特性！
李天鐸直指，蔡英文完全聽不進去任何不順她心意的話，她討厭任何對她指指點點、指教她的人，她會選擇聽話的人，不需要能幹有才華，她的心中無所謂蒼生百姓，沒有同理心，沒有憐憫，沒有同情，一切唯我獨尊，像是冷血的毒蛇，獨噬、呑食，躲在安全的陰暗處覓食，這是她的天下。
李天鐸憂心說，未來台灣只會愈來愈差、更辛苦，中國大陸只會一步步收起緊箍咒，看是2300人民願意揹一個蔡英文？還是蔡英文一個人揹得動2300萬的台灣人？反正不管怎樣的苦果，都會落在老百姓的身上。
(中時電子報)
文章來源：蔡英文「性格」綁架全台灣人的命！
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