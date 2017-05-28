美傳奇歌手Gregg Allman去世 享壽69歲

葛瑞格·歐曼(Gregg Allman)是美國傳奇歌手，在1970年代帶動南方搖滾風潮。(圖:美聯社檔案照)

葛瑞格·歐曼(Gregg Allman)近年來飽受健康問題所苦，但仍到處巡迴演唱，直到今年3月宣布演唱活動全面停擺。(圖:美聯社檔案照)

他在2011年出席第45屆CMA頒獎典禮。(圖:美聯社檔案照)

曾獲頒葛萊美終身成就獎的美國傳奇歌手葛瑞格．歐曼(Gregg Allman) 今天辭世，享壽69歲。

葛瑞格．歐曼的公關今天發布了他的死訊。他過去幾年飽受多種健康問題所苦，仍苦撐到處去巡迴演唱，曾在2016年取消部分演唱活動，並於今年3月宣布所有活動停擺。最終他於美國當地時間周六，在位於喬治亞州的家中去世，留下妻子、5個孩子和3個孫子。

葛瑞格．歐曼不但是音樂家、歌手，也是作詞人，享譽歌壇已經長達45年之久。

以藍調搖滾嗓音聞名的葛瑞格．歐曼，與他屬的歐曼兄弟樂團，曾經成功的結合搖滾、藍調與鄉村等不同類型的音樂元素，在1970年代帶動美國的南方搖滾風潮。

葛瑞格．歐曼曾分別在1995年，2012年以歐曼樂團(The Allman Brothers Band)的身份入列搖滾名人堂。

(中時電子報)