正新輪胎溪州廠員工宿舍深夜釀火警 453員工疏散虛驚
正新橡膠工業公司彰化縣溪州廠的員工宿舍，28日凌晨傳出火警，住在裡面的453名員工緊急疏散到廠區內空地，消防人員迅速趕赴現場將火勢控制在起火燃燒的寢室，不到20分鐘就控制火勢，最後並無人傷亡，虛驚一場；詳細起火原因有待調查釐清。
根據了解，正新溪州廠的員工宿舍是三層樓建築，453名入住員工中，僅有3人是屬於本國籍，其餘450皆是外勞；火警發生時有人大叫失火了，接著紛紛叫醒已睡著的人，所有人急忙衝下樓，順利逃出建築物後站在空地上等待。。
彰化縣消防局第四大隊長葉清添表示，正心溪州廠員工宿舍今天凌晨零時30多分，三樓一間住有21名外勞的寢室突然失火，中心獲報後共出動各式消防車7輛、14名消防員及4名替代役男4名前往灌救，火勢迅速控制後，在2時30分完全撲滅收隊。
葉清添說，由於失火時，宿舍裡仍仍有許多人未睡，因此得以迅速呼救並逃出，部分外勞曾試圖使用宿舍內配置的大型滅火器來滅火，隊員們直衝上三樓進入失火寢室內灌救，及時將火勢控制、撲滅，未進一步延燒。
當時失火時，寢室內的外勞們多人尚未就寢睡著，但因語言不通，警消將待天亮後，今天上午再重回火場勘查，釐清失火原因與相關責任。
(中時)
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