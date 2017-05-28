MLB》怪現象 投手球速愈快 比賽愈慢？
儘管大聯盟官方不斷想加快比賽節奏，但是投手追求球速的心態若不改變，反而會使比賽腳步愈來愈慢。FiveThirtyEight的一篇專欄指出，投手為了催出球速，有意無意拉長了每球之間的休息時間，積少成多的結果就是害比賽變慢。
該文分析，除了單純喜歡拖拖拉拉的投手，一般球速較剛猛的投手每次投球的平均間隔也較長。追求球速的投手愈來愈多，在球隊保護先發投手每場只需90至100的投球量，他們往往會盡力追求這90多球的表現。
這種現象也影響打者的出棒習慣，今年在他們擊出的非全壘打球中，只有29.4%成為安打，是14年來的新低。守備方式改善，加上投手愈來愈暴力，整體而言使打者出棒的效益比以往都還要低，這與大聯盟官方的期待相反。
各隊的總管多半醉心追求火球男，新秀投手也樂於挑戰測速槍的數字以抓住球探目光。大都會投手「雷神」辛德加本月初受傷，就有球評指出這是「聯盟過度追求球速」的警鐘，直言不該過度以球速來評價投手。
當然這個說法只是一種推斷，也尚未引起官方注意。如果球速確實能帶來更好的壓制力與更大的贏球機會，憑什麼不許投手飆球速？因此即便這是事實，要改變現今的飆球文化恐怕也是困難重重。
(中時電子報)
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