林濁水：民進黨的這兩份問卷 小英都說NO！
民意滿意度低迷的蔡總統，可說是天寒偏逢連夜雨！扁系和老獨系攜手逼她回答兩份問卷，前民進黨立委林濁水指出，蔡總統心理其實是說NO，只能力擋一直不發聲。
這兩份問卷是，特赦扁、修改公投法儘速公投獨立。
林濁水點出，儘管老獨系不斷強調，赦扁是綠營，尤其是民進黨的共識，只有赦扁才能挽救她低迷的民調，但多年來的民調，支持赦扁的從來不是民眾的多數，最新的媒體民調，30％贊成特赦阿扁，52.7％不贊成，多年來的民調傳達了一個清楚的訊息：一個想選總統的人假使支持特赦陳水扁，將站在民意的少數這邊對抗民意的多數，一個當上總統的人假使行使特赦他的民意滿意度會被往30%的方向拉，無論如何，蔡總統不認為她應該讓自己陷入這樣的窘境。
他指出，蔡總統的兩岸政策是以維持現狀為原則，在公投台獨議題態度，自然是淡化處理。而且陳水扁的冒進路線，讓美國在2012年總統選舉時公然挺藍挺馬、打蔡打綠，因此蔡英文認為必須在關係和路線上，必須都和陳水扁清楚切割，否則來自美國的壓力將大到她無法承受。
林濁水指對這兩份問卷，蔡總統心裡說NO，但雖力擋卻一直不發聲，口頭從不表態。她的NO雖已令美國人對她比對傾中的馬總統放心，但因她口頭的不表態，這兩份考卷，也因此和她如影隨形。
林濁水憂心說，蔡總統如果對赦扁和公投兩個考題繼續採取不說NO、但「置之不理」的策略，不肯把道理講清楚說明白，氣勢愈來愈弱將是必然的，而民調滿意度愈來愈低恐怕就無法挽回了。
(中時電子報)
文章來源：林濁水臉書
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