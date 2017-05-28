雲多偶有雨 天氣微涼北部高溫27度 下週一降雨趨緩

東北風持續影響，天氣稍涼，北部及宜花早晚低溫約２０至２１度，白天高溫在２５在２７度間。(本報系資料照)

今天（２８日）還是有中層雲系通過臺灣上空，西半部地區偶有局部短暫陣雨，雨量以山區較多為主，臺灣東半部地區受到偏東至東北風的影響，東半部地區下雨時間相對較長，下雨機率較高；晚上以後西半部降雨將逐漸減少，但東半部地區尤其基隆北海岸及宜蘭降雨機率仍相對高一些，請外出的朋友記得攜帶雨具備用；東北風持續影響，天氣稍涼，北部及宜花早晚低溫約２０至２１度，白天高溫在２５在２７度間，中南部及東南部早晚低溫約２３、２４度，白天高溫約２８至３０度上下，請留意溫度變化，適時增添衣物以免受涼。

根據中央氣象局資料顯示，下週一（２９日）鋒面遠離，風場由東北風轉為偏東風，整體降雨減少，東半部整天有些許斷續陣雨，西半部則大致為多雲偶有陽光露臉的天氣，僅午後中部以北山區及南部地區有局部雷陣雨；氣溫較日前回升，雖然北部及宜花清晨仍較涼，但白天各地氣溫都可回升到２７度以上，西半部高溫更可達３０度左右。

另外，今天臺灣東南部、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖易有８至９級強陣風，海面浪大，海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質方面，今天馬祖紅色警示，金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒，其他良好至普通，指標污染物為臭氧及PM2.5。

(中時電子報)