MLB》洋基2安打就贏球 沙胖第5勝

洋基左投沙巴西亞(右)將球交給總教練吉拉迪。(美聯社)

洋基左投沙巴西亞的好運連連，即使隊友差點零安打，他還是驚險搶下本季第5勝。運動家投手卡頓(Jharel Cotton)前5局演出無安打，但是洋基哈利岱(Matt Holliday)的兩分砲還是將他打成了敗投，洋基最後以3-2氣走運動家。

儘管打線很不爭氣，不過洋基首局就靠著卡頓的保送與觸身球，用高飛犧牲打撈回第1分。即使沒敲半支安打，洋基仍以1-0一路領先到第6局。沙胖的運氣很好，6局上他失掉1分遭追平，6局下隊友就連敲兩安，包括哈利岱的兩分砲，也救回了沙胖的勝投。

洋基前5局打擊繳白卷，火氣比較大的反而是敲出7支安打的運動家。8局上，運動家羅瑞吞K後向主審抗議，遭驅逐出場。下位打者K.戴維斯四壞球上壘，看起來主審的好球帶似乎沒問題，但是當普洛菲遭三振後，運動家總教練馬文又跑上前抗議，也遭驅逐。

雖然王牌田中將大本季不太穩定，所幸沙胖及時進入贏球模式，讓洋基稍覺放心。沙胖已經連續3季未達10勝，今年他只先發10場就搶下5勝，此役6.1局飆出本季最高的9次三振。洋基目前28勝18敗持續稱霸美東。

(中時電子報)