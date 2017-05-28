5月28日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

銓敘部出新招 推漸進式退休 公務員65歲退休可延後

年金改革延後退休年齡，為避免組織高齡化，銓敘部拋出「漸進式退休人力再運用制度」，要讓公務員在65歲可請領全額月退或即將退休前，以彈性工時方式續留職場，並可提前領取全額月退或部分津貼。銓敘部官員強調，此舉重點不是減輕退休金負擔，而是職務彈性化及經驗傳承；不過此項調查還在研究階段，並非政策。

台鐵票價擬漲7.5％ 新推5.3折學生實名票

多年未調整的台鐵票價這次又大聲喊漲！依目前方案平均漲幅7.5％。但為了降低漲價對基層民眾造成衝擊，台鐵也將研擬擴大通勤族定期票優惠方案，最低票價可打5.5折，還準備推出5.3折的「學生實名制定期票」，以減輕學生和上班族等通勤族群的負擔。

中美建交推手 布里辛斯基去世

中美建交推手、美國前國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）26日辭世，享年89歲。布里辛斯基是卡特總統的國家安全顧問，與季辛吉並列影響美國外交政策的兩大幕後推手。

蘋果日報

另類良師 暖心役男退伍 200童哭抱：葳哥別走

暖心大男孩！基隆市一名教育替代役男，服役期間每天留校1個半小時陪小學生複習功課，見學生沒到校也會到家裡找人，上周二退伍時向學生道別，全校200名學生竟黏著他哭紅眼，不捨他離去，撼動校方。校長稱讚：「如果台灣的老師都像他，教育就成功了！」

川普女婿 促俄設秘密管道

美國《華盛頓郵報》前天獨家披露爆炸性消息，川普的女婿庫西納在川普就任總統前，曾向俄羅斯駐美大使建議，要與莫斯科建立一條不會被竊聽的秘密通訊管道。報導指此提議讓俄國大使也嚇一跳，事後還向莫斯科匯報。雖然庫西納尚未被列為「通俄門」疑雲調查對象，此案恐已延燒到川普最核心親信。

我嚴詞籲中：釋放李明哲

民進黨前黨工李明哲赴中國失聯迄今71天，中國前晚指李涉「顛覆國家政權罪」被逮捕，法務部隨即漏夜電函陸方，要求依「兩岸共同打擊犯罪及司法互助」機制，盡速向我方通報李的現況並保障他訴訟權益，也罕見措詞強烈的呼籲陸方「調查完畢後應即釋放」。陸委會則指，李案嚴重影響台灣人對陸方的觀感與評價。

聯合報

海洋垃圾 正包圍台灣

仲夏夜的馬祖海灘，奇幻絕美的藍眼淚令人歎為觀止，形形色色的寶特瓶跟著潮來潮往，「亂入」在淚海中漂移、擱淺，哭泣的藍眼淚是人們最不願拍攝入鏡的諷刺。

豔陽下的澎湖藍洞秘境，鬼斧神工玄武岩佇立海中，慕名而來的遊客讚聲四起，但一旁堆積如山的保麗龍和浮球垃圾宛如災難現場，人們啞口無言，選擇視而不見。

退不退出巴黎氣候協定 川普一周攤牌

為期二日、在義大利西西里島舉行的七大工業國（Ｇ７）廿七日畫下句點，美國總統川普及其西方盟友努力化解彼此在氣候與貿易議題上的分歧。德國總理梅克爾用「六對一」描述美國與其他六國在氣候變遷議題上的分歧，川普會後透過推特表示，將於未來一周決定美國是否退出巴黎氣候協定。

蔡總統接見世衛行動團 稱許「不受壓力屈服的範例」

我國今年無法參與世界衛生大會（WHA）仍派出「台灣世衛行動團」前往日內瓦，衛福部長陳時中昨率團返國並由蔡英文總統接見。蔡總統說，北京當局應該正確解讀去年選舉的意義，新的時代已經來臨，兩岸領導人共同維持兩岸的和平與繁榮，才是共同的新課題。她再次強調承諾不變、善意不變，也不會走回對抗老路，但絕對不會在壓力下屈服，「行動團此行就是不受壓力屈服的最好例子。」

自由時報

夏普戴正吳：全球熱情招商 台灣冷冰冰

鴻海集團董事長郭台銘與夏普社長戴正吳等人四月下旬二進白宮，戴正吳昨證實，規劃赴美國投資中小尺寸面板廠，預期鴻海和夏普總投資規模超過八千億日圓（約二二○○億新台幣）。他特別提到，見過美國總統川普後，隔天立刻有六個州的州長找上門積極招商，反而台灣政府對於招商態度冷淡。

中國戰機掛彈 近距攔截美偵察機

美國國防部廿六日指出，繼常駐東北亞的「不死鳳凰」核偵察機（WC-135）十七日於黃海上方國際空域遭中國「蘇愷三十」戰鬥機「桶滾」，以及海軍「杜威號」神盾艦廿四日在南海遭中國導彈護衛艦驅離，美國海軍「獵戶座」反潛海上巡邏機（P-3）廿四日也在東沙群島附近國際空域，遭遇兩架掛載飛彈的中國「殲十」戰機前來攔截，雙方一度僅距約卅公尺。

財團法人醫院賺大錢 社福金提撥太少

醫療改革基金會去年調查，逾八成社工認為民眾對醫療救助金的需求大增，醫改會副執行長朱顯光表示，如果能修法，要求醫療財團法人提高提撥社福金基準，從「醫務收入」結餘改成「年度收入」結餘，全國社福金每年將增多八億至十八億元，許多家庭的救命錢就有了！

(中時電子報)