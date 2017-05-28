MLB》嚇！天才小史狂飆15K

史崔斯柏格對教士先發7局，被敲3安，送出生涯新高的15次三振。(美聯社)

(08:20補充 小史大學時曾飆23K完封)國民隊今在主場迎戰教士，派出「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)先發，小史主投7局無失分，只被敲出3支安打，送出生涯新高的15次三振、無保送，幫助國民以3比0獲勝。國民30勝18敗，穩居國聯東區龍頭，領先居次的勇士8場勝差。

史崔斯柏格摘下第6勝(1敗)，自責分率從3.28降到2.94。小史2008年對猶他大學，投出1安打完封勝，單場23K，技驚四座。2009年被國民在第一輪第一順位挑中，成為選秀狀元；隔年登上大聯盟，繳出5勝3負，自責分率2.91的好成績。之後曾3度超過14勝，大聯盟生涯已摘下75勝。

(中時電子報)