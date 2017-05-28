京台高速公路油罐車爆炸 1死21傷

中國京台高速公路傳出油罐車爆炸意外，官方說法為1死21傷。（圖摘自東網）

中國京台高路公路昨（27）日傳出爆炸意外，一輛裝有季戊四醇四硝酸酯（PentaErythritol TetraNitrate，簡稱PETN）的油罐車和其他車輛追撞，導致起火爆炸，目前已知1死21人受傷。

據《東網》報導，這3輛車昨日下午4時行經京台高速657公里300公尺處發生追撞，其中一輛載有8噸化學物品的油罐車因此爆炸，據悉有44輛車著火。目擊者表示，爆炸發生時，附近村莊的窗戶都被震碎，多名駕駛棄車逃生。當局已著手調查詳細事故原因，但對於1死21傷的官方說法，有不少網友提出質疑。

季戊四醇四硝酸酯是已知最強烈的炸藥之一，通常會搭配其他材料使用，主要用於地雷的藥引，在受壓時燃點其他穩定性較高的炸藥。除此之外，季戊四醇四硝酸酯也可用於治療心臟病。

(中時電子報)