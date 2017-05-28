美艦闖南海 港媒：川普有兩大「心機」
美國總統川普上任後，首度派軍艦駛入南海美濟礁12海浬範圍，引起中國強烈反彈。美國此舉頗令外界感到意外，香港《經濟日報》指稱，美艦再闖南海島礁，川普政府可能有兩方面的考量。
香港《經濟日報》網站分析指出，在中美關係改善之際，川普甘冒兩國關係再受挫的風險，進行南海巡航，第一個考量因素，是回應美國國內強硬派的訴求、第二個考量因素，是朝鮮問題。
在美國暫停在南海進行「航行自由」任務期間，美國7名參議員向川普遞交聯名信，要求實施「航行自由」行動。原因國內強硬派擔憂中國會加快推進所謂「南海軍事化」。
另外，川普曾多次表示希望中國在朝核問題上對北韓施加更多影響力。因此，美國今次派艦巡航南海，很可能是提醒中國要在朝鮮半島問題上配合美方。
香港《經濟日報》預計在川普任內，類似衝突模式會在中美關係中不斷出現。
(中時電子報)
文章來源：參考消息網
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