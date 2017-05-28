「台灣會亡在小英手裡」 羅智強讚呂秀蓮：接地氣

前副總統呂秀蓮對蔡英文喊話說，如果再不努力，「台灣會亡在你手裡」。（圖／中央社）

前副總統呂秀蓮昨（27）日表示，台灣不能繞著統獨議題打轉，重要的是國家定位，並說幾乎想跟總統蔡英文喊話，「再不努力，台灣會亡在妳手裡」。對此，總統府前副秘書長羅智強大讚呂秀蓮「說話愈來愈接地氣」。

呂秀蓮昨出席國家展望文教基金會舉辦的「小國立國之道學術研討會」時說，台灣不該沉溺在過去爭議，將國民黨視作敵人，若再不接受新責任、走出隧道，就會喪失希望，並說在WHA事件中，可看出21個邦交國，已有10個不願為台灣得罪中國，自己幾乎想向總統大喊「再不努力，台灣會亡在妳的手裡」。

對於呂秀蓮的喊話，羅智強在臉書表示，呂秀蓮說話愈來愈「接地氣」，蔡英文可以不聽國民黨說的話，但呂秀蓮的話，勢必得再三思考，「蔡英文總統，別讓呂秀蓮『台灣會亡在妳手裡』一語成讖好嗎？」，並說大家不是因黨派之別刻意找碴，而是以不分藍綠的心態，共同為台灣未來擔心，「這樣下去，台灣從裡到外都會被蔡英文玩完」！

(中時電子報)