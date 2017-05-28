宜蘭市車禍 1男命危

宜蘭市今天清晨發生車禍，小貨車上的男駕駛救出時無呼吸心跳。（李忠一翻攝照片）

車禍發生後現場一片狼藉。（李忠一翻攝照片）

宜蘭市中山路一段與環士東路路口，在今天（28日）清晨5時49分接獲民眾報案，指有一輛自小客車與小貨車發生車禍，消防局派遣宜蘭分隊人車前往搶救。

清晨6時許救出2名駕駛，小客車的女駕駛意識清楚，有頭暈現象；小貨車的男駕駛救出時無呼吸心跳，已送往陽明大學附設醫院搶救中，車禍發生原因仍待查。

(中時)