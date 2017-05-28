連假不平靜 台鐵撞人事故12小時內連3起
今年端午連假不平靜，台鐵12小時內發生3起撞人意外！28日5時14分，高雄─新左營間西線明誠路平交道，因有路人騎腳踏車於平交道跌倒，台鐵3104次列車（高雄開往斗六，區間車）雖緊急停車，仍稍微撞到腳踏車，所幸這名腳踏車騎士僅腳部稍微受傷，經路警處理後列車於05:59放行。不過3104次列車新左營=嘉義停駛，旅客改由3108次列車接駁（間隔30分）。
上午6時59分，台鐵501次列車（旅客約100人，彰化開往潮州，莒光號）於嘉義─南靖間、東線鴿溪路平交道撞到侵入軌道的路人（當場死亡），車上旅客將由3104B次迴送列車（機班於嘉義交班）接駁至嘉義再換乘101次列車。
加上昨晚19時41分、第138次列車（屏東開往七堵，PP自強號，旅客約800人）於埔心─中壢間西線撞到侵入軌道路人死傷事故（男性路人死亡），連續假期開首日、次日的12小時內一共發生3起台鐵列車撞人事故。
(中時)
關鍵字：台鐵
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