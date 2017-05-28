昆凌懷胎6月 瘦到不科學

昆凌懷胎約6月，卻還是依舊很瘦。（圖／取自臉書）

昆凌與周杰倫在今年初時宣布懷上第二胎，讓粉絲又驚又喜！不過身材向來纖細的她，這回懷二胎依樣很會「藏肚」，近日她趁著連假和好友相聚，雖然沒露出肚子，但是包含臉蛋以及四肢，還是和沒懷孕時一樣，讓粉絲忍不住大呼「不科學。」

昆凌趁著端午連假和好友相聚，她笑稱這是「抓緊時間跟朋友們在生之前聚聚」，但已經約懷胎6月的她，這回外出依舊不像孕婦，膚況超級好、臉也沒受懷孕影響變圓，四肢也如懷孕前一樣纖細，讓不少人相當羨慕，說她是「最美孕婦」一點都不為過。

不過演藝圈不少女星懷孕時的外型看來也都很「不科學」，包含六月、關穎、侯佩岑等人，懷孕的美照都一樣讓人驚豔，全因她們幾乎都只有肚子微微隆起，其他部位還是跟孕前一樣。

(中時電子報)