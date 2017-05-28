死海之死 專家預估2050年前完全乾涸

死海是世界上海拔最低、鹽分最高的湖泊。專家預估，死海將會在2050年之前完全乾涸。 (圖擷自維基百科等網站)

位於以色列，約旦和巴勒斯坦交界的死海，是世界上海拔最低、鹽分最高的湖泊。專家預估，死海將會在2050年之前完全乾涸。

據美國《大西洋月刊》網站報導，死海水面正以每年1公尺的速度不斷下降。這個十分乾燥的地區因為人口增加、農業生產、旅遊業和工業生產等原因消耗了流入死海的近90%的水流，造成這一地區的水源短缺情況更加惡化。專家預估，死海將會在2050年之前完全乾涸。

如今，有一個「紅海-死海水源調度」大型工程項目正在試圖緩解當地的水源流失情況，將耗資100億美元在約旦建設的160公里長的輸水管，用來將水源從紅海輸送到死海，這條輸水管將在2018年開工建設。但環保人士擔心，將兩種不同鹹水混合，可能造成死海大量水藻繁殖產生等嚴重生態後果；亦憂慮紅海海水鹽度增加，會傷害魚類和珊瑚礁。

(中時電子報)