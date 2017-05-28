G7峰會關注南海 陸：假國際法名義指手畫腳
七大工業國（G7）連兩天在義大利舉行峰會，並在昨（27日）發布聯合聲明，內容談及對東海與南海等問題。對此，中國大陸表示不滿，稱G7根本是在假國際法名義干涉他國。
G7峰會結束後，有媒體問及大陸對《聯合聲明》的評價。大陸外交部發言人陸慷表示：「我們注意到有關情況，對七國集團峰會聲明假借國際法名義對東海和南海問題指手劃腳表示強烈不滿。」
陸慷說：「中方在東海、南海問題上的立場是明確的、一貫的，中方始終致力於同直接有關當事國通過談判磋商妥善管控和解決有關爭議，推進各領域的合作，共同維護東海和南海的和平穩定，維護航行和飛越自由以及海上航道安全。」
他強調：「希望七國集團和域外國家認清形勢，恪守在有關爭議問題上不持立場的承諾，充分尊重本地區國家管控爭議的努力，停止發表不負責任的言論，為本地區的和平穩定發揮建設性的作用。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。