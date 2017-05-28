G7峰會關注南海 陸：假國際法名義指手畫腳

G7峰會領袖合照，出席國家包括加拿大、德國、美國、義大利、法國、日本、英國、歐盟。(圖/美聯社)

七大工業國（G7）連兩天在義大利舉行峰會，並在昨（27日）發布聯合聲明，內容談及對東海與南海等問題。對此，中國大陸表示不滿，稱G7根本是在假國際法名義干涉他國。

G7峰會結束後，有媒體問及大陸對《聯合聲明》的評價。大陸外交部發言人陸慷表示：「我們注意到有關情況，對七國集團峰會聲明假借國際法名義對東海和南海問題指手劃腳表示強烈不滿。」

陸慷說：「中方在東海、南海問題上的立場是明確的、一貫的，中方始終致力於同直接有關當事國通過談判磋商妥善管控和解決有關爭議，推進各領域的合作，共同維護東海和南海的和平穩定，維護航行和飛越自由以及海上航道安全。」

他強調：「希望七國集團和域外國家認清形勢，恪守在有關爭議問題上不持立場的承諾，充分尊重本地區國家管控爭議的努力，停止發表不負責任的言論，為本地區的和平穩定發揮建設性的作用。」

(中時電子報)